05.06.2020

Das Café Regenbogen startet wieder

Das nächste Treffen ist in Memmingen

Der Sankt Elisabeth Hospizverein bietet seit April 2013 das Café Regenbogen für Menschen in Trauer einmal monatlich, jeweils am 2. Samstag im Monat, in Mindelheim an. Aufgrund der Corona-Situation konnte das Angebot seit März nicht mehr stattfinden, aber ab Juni ist es wieder möglich einen Nachmittag für Trauernde anzubieten. Der Nächste Termin ist am 13. Juni, dieses Mal allerdings in Memmingen.

Der Regenbogen erscheint, wenn es regnet und die Sonne scheint. Im Café Regenbogen finden Trauernde Raum für ihre Trauer und für die Begegnung mit anderen Menschen.

Nach dem Tod eines Menschen, der uns lieb und wichtig ist, verändert sich unser Leben. Nichts ist mehr, wie es war. Dabei erleben Menschen ihre Trauer sehr unterschiedlich, denn der Umgang mit dem Abschied für immer hat viele verschiedene Gesichter und Ausdrucksformen - jeder und jede geht dabei einen ganz persönlichen Trauer-Weg.

Das Café Regenbogen ist ein offenes Angebot für Trauernde, die Menschen in ähnlichen Situationen kennenlernen möchten und die im Austausch mit anderen Trost und Kraft für den eigenen Weg finden möchten. Hier finden trauernde Menschen die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch in gastfreundlicher Atmosphäre mit Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen. Thematische Impulse regen an, den Blick auf den eigenen Trauerweg zu richten, über eigene Erfahrungen zu reden, anderen zuzuhören oder auch einfach nur zu schweigen.

Ein Team von sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, unterstützt die hauptamtliche Koordinatorin Kathrin Grabenbauer, vier davon haben mittlerweile auch die Weiterbildung zum Trauerbegleiter abgeschlossen.

Das nächste Treffen des Café Regenbogen findet am Samstag, 13. Juni ab 14.30 Uhr statt, allerdings dieses Mal in den Räumen des Sankt Elisabeth Hospizvereins Memmingen-Unterallgäu in der Augsburger Straße 17 in Memmingen. Das Angebot ist offen für alle Menschen, die nicht allein in ihrer Trauer bleiben wollen, unabhängig von Konfession, Alter oder Geschlecht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings werden die Teilnehmer gebeten, einen Mundschutz mitzubringen und auf die allgemeinen Hygieneregeln zu achten. Nähere Informationen unter der Rufnummer 08261/7632726 oder unter www.se-hospiz.de.

