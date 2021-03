09.03.2021

Das Ende der Pannenserie wird eingeläutet

Plus Rammingen setzt weiter auf TelNet und lässt auch Höfe im Außenbereich ans schnelle Internet anschließen. In Türkheim sorgte der Ausbau des Glasfasernetzes für Ärger. Bis Ende Mai sollen alle Anschlüsse anschlussbereit sein.

Von Alf Geiger

Es war einer der Aufreger der vergangenen Monate: 2019 bekam die LEW-Tochter TelNet den Auftrag, im Türkheimer Ortsgebiet und im benachbarten Rammingen für schnelles Internet zu sorgen und Glasfaseranschlüsse in alle interessierten Haushalte zu legen. Vor allem im vergangenen Jahr klagten dann immer mehr Türkheimer über Pleiten, Pech und Pannen bei der Ausführung, was letztlich auch kommunalpolitisch einen Sturm der Entrüstung auslöste. Der Marktrat bestellte TelNet im Dezember zum Rapport, das Unternehmen bat um Entschuldigung und erklärte die Pannenserie mit Fehlern der ausführenden Tiefbaufirmen. Während vielen Türkheimern die Zornesröte ins Gesicht stieg, war die Situation in Rammingen ganz anders: Dort lief alles ruhig und reibungslos – was jetzt Folgen für die Ramminger hat.

Jetzt hofft TelNet auf ein versöhnliches Ende in Türkheim

In Türkheim hofft TelNet jetzt auf ein versöhnliches Ende: Rund 900 Hausanschlüsse seien technisch betriebsbereit, bis Mai sollen alle Anschlüsse bereitstehen, sagt Unternehmenssprecher Ingo Butters. Die Inbetriebnahme hänge dann auch von eventuellen Laufzeiten vorheriger Verträge ab.

Mittlerweile sind demnach auch die Tiefbauarbeiten zum Verlegen der Trassen im Bereich der Straßen und Gehwege in Türkheim abgeschlossen, so Butters. Abhängig vom Wetter werden nachträgliche Hausanschlüsse und Grundstücksstiche ausgeführt und noch bestehende Schäden behoben, verspricht das Unternehmen.

Dies beinhalte auch Asphaltarbeiten an Stellen, die nachzubessern oder komplett auszutauschen seien. Parallel dazu erfolge das Einziehen weiterer Glasfaserstrecken und die Inbetriebnahmen. Die Verwaltung der Marktgemeinde, TelNet sowie die ausführenden Baufirmen seien in regelmäßigem Austausch. Eine gemeinsame Abnahme der Tiefbauarbeiten von TelNet, der Baufirma sowie der Marktgemeinde findet noch statt.

Lesen Sie dazu auch: Pannenserie in Türkheim: TelNet entschuldigt sich

Im Unterschied zu Türkheim lief der Glasfaserausbau von TelNet in Rammingen weitgehend reibungslos ab, weil dort auch eine andere Tiefbaufirma im Einsatz war – und das hat Folgen für die weitere Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Rammingen und TelNet. Das Unternehmen bekam jetzt den Zuschlag für die Glasfasererschließung von 25 Einzelanwesen in Rammingen. Es handelt sich hier um ein im Rahmen des sogenannten „Höfebonus“ gefördertes Projekt, das die privatwirtschaftliche Erschließung ergänzt. Das Highspeed-Projekt in Rammingen ist bereits abgeschlossen. 25 Einzelanwesen außerhalb des Kernorts werden an das bestehende Glasfasernetz in Rammingen angebunden.

Lesen Sie dazu auch: Was sagt TelNet zur Pannenserie in Türkheim?

Den Ausbauvertrag unterzeichneten Bürgermeister Anton Schwele und Johannes Stepperger, Geschäftsführer von LEW TelNet. Ein spezielles Förderprogramm des Freistaats mache das Breitbandprojekt möglich: Mit dem sogenannten Höfebonus fördert das Land Bayern den Breitbandausbau im ländlichen Raum und bietet den Gemeinden damit die Möglichkeit, dünn besiedelte Gebiete mit schnellem Internet zu versorgen.

Der Freistaat übernimmt dabei einen Großteil der anfallenden Kosten. Die übrigen Kosten trägt die Kommune.

Im Februar 2020 hatte sich der Ramminger Gemeinderat entschlossen, dafür sind die Räte bereit, tief in die Gemeindekasse zu greifen und für jeden einzelnen der 25 möglichen Hausanschlüsse rund 6000 Euro zu bezahlen. Immerhin hätten auch die Ramminger in den Außenbereichen des Dorfes das gleiche Recht auf schnelles Internet wie alle anderen Ramminger (MZ berichtete).

Insgesamt müssten rund 8,5 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden, um die 25 Anwesen in acht Erschließungsgebieten zu erreichen. Im Einzelnen sind dies: Eschenlohfeld, Im Moorfeld, Grottenweg, Am Bahnhof, Oberrammingen-Ost, St.-Anna-Straße, Kirchdorfer Feld und Skylinepark-Straße.

Die geförderte Erschließung der Einzelanwesen im Außenbereich ergänzt den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau von LEW: Im Rahmen des Angebots LEW Highspeed hatte LEW die Ortsteile Oberrammingen und Unterrammingen mit Glasfaser bis in die Haushalte erschlossen und hierfür knapp 100 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt.

„Wir schließen nun gemeinsam mit TelNet und durch die Förderung des Freistaats die letzten Lücken im Glasfasernetz unserer Gemeinde“, sagt Rammingens Bürgermeister Anton Schwele.

Das Highspeed-Projekt in Rammingen setzt LEW TelNet als gemeinsames Projekt mit dem Glasfaserausbau in Türkheim mit den Ortsteilen Bahnhof und Irsingen um. Das Unternehmen trage alle Investitionen alleine und wende für den Glasfaserausbau in Türkheim und Rammingen einen zweistelligen Millionenbetrag aus eigenen Mitteln auf, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Lesen Sie dazu auch: Gemeinderat Türkheim bestellt TelNet zum Rapport

Das lange Warten auf schnelles Internet

Themen folgen