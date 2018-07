vor 56 Min.

Das Ende einer Stammtisch-Hochburg

Über Jahrzehnte war die Löwenbrauerei ein Dreh- und Angelpunkt des Vereinslebens in Bad Wörishofen. Bald endet diese Ära, auch die Traditionsbewusstesten müssen umziehen.

Von Ludwig Schuster

Eine 113-jährige Brauereigeschichte endet mit der Schließung des Brauereigasthofs Löwenbräu in Bad Wörishofens Zentrum. Für viele Vereine war die Löwenbrauerei der Mittelpunkt des Vereinslebens. Zahlreiche Stammtische haben in der Gaststätte seit langer Zeit ihre Heimat. Wer macht weiter? Wer geht? Wer hört auf, wenn das Löwenbräu Ende August schließt? Diese Fragen stellen sich derzeit den Mitgliedern und Stammtischgängern. Die Löwenbräu-Geschichte unter der Familie Forster reicht aber weit darüber hinaus. Als zum Beispiel die Bad Wörishofer Fußballspieler noch im Kurpark spielten und es dort keine Umkleidekabinen und Duschen gab, zogen sich die Spieler im Löwenbräu um. Auch die Schützengesellschaft hatte hier ihre Schießstände. Erst als im April 1967 das Sportzentrum am Unteren Hart eingeweiht wurde, gab es für diese Vereine eine neue Heimat.

Bereits vor mehr als 60 Jahren wurde in der Löwenbrauerei ein „Bauern-Stammtisch“ gegründet. Schon bald kamen auch Geschäftsleute, Handwerker und andere Berufsgruppen dazu. Man trifft sich seitdem an jedem Freitag und unterhält sich über das Geschehen in der Stadt. Früher waren es bis zu 25 „Stammtischler“; heute sind es etwa zehn, erzählt Masseur Franz Fochler. Sie haben an ihrem Stammtisch viel Freude und sind immer gut informiert. Mit der Familie Forster sind sie eng verbunden und bedauern den Abriss sehr. Sie hoffen aber, dass der Neubau mit einer Erlebnisbrauerei wieder zu einem Treffpunkt wird. Als neues Lokal haben sie sich „Neubrand’s Stüble“ ausgesucht.

Der Ski-Club hält seit 50 Jahren im Löwenbräu seine Jahresversammlungen ab. Seit vielen Jahren treffen sich die Mitglieder auch zu einem monatlichen Ski-Stammtisch. Karl-Heinz Hindelang findet es schade, dass das Gebäude abgerissen wird. Die Mitglieder des Ski-Clubs hätten sich in den schönen Innenräumen immer wohlgefühlt, berichtet er. Die Familie Forster war für den Verein zudem ein großzügiger Sponsor. „Wir werden das gute Bier und den Bierlikör vermissen“, sagt Hindelang. Zugleich hofft er, dass ein schönes Gebäude entsteht. Auch der Ski-Club wechselt mit seinem Stammtisch jetzt zu seinem Vereinsmitglied Adolf Neubrand in „Neubrand’s Stüble“.

Ebenfalls im Löwenbräu beheimatet ist der BR-Radio-Club „Die Wassertapper“. Er wurde vor etwa 20 Jahren in Bad Wörishofen gegründet. Die Mitglieder kommen aus vier Landkreisen: Günzburg, Landsberg, Ostallgäu und Unterallgäu, wobei natürlich die Bad Wörishofer am stärksten vertreten sind. Sie treffen sich an jedem ersten Mittwoch im Monat, und zwar seit über zehn Jahren im Brauereigasthof Löwenbräu. Es kommen jeweils zwischen 15 und 25 Personen, erzählt Hans-Joachim Keblat, der Ansprechpartner der Wassertapper. Doch bei der großen Weihnachtsfeier mit Musik und dem Moderator Johannes Hitzelberger sind jeweils 50 oder mehr Mitglieder anwesend. Sie haben sich bei der Familie Forster immer sehr wohlgefühlt und bedauern, dass sie das lieb gewonnene Lokal wechseln müssen. Sie kommen in Zukunft im „Restaurant & Weinbar MK“ zusammen, dem ehemaligen Mostkrügle. Der Jahrgang 1937 traf sich im Brauereigasthof zu seinen Klassentreffen und hält hier seit 23 Jahren seinen monatlichen Stammtisch ab. Alle waren gerne hier und bedauern deshalb auch das Ende dieser Ära. Sie bedanken sich bei der Familie Forster und dem gesamten Team für die schöne Zeit, die sie auch bei den Brauhof-Festen und beim Leusator-Anstich erlebten. Sie werden den süffigen Urtrunk und den Bierlikör vermissen. Hoffnung macht, dass unter den „Löwenbräu-Arkaden“ eine neue Erlebnisbrauerei samt Gastwirtschaft entstehen soll. Der neue Treff findet im Gasthof Adler statt.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft kommt seit 22 Jahren zu ihrem monatlichen Stammtisch im Löwenbräu zusammen. Seit neun Jahren ist Margot Kostenbader die Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Josef-Herbert Müller, Kassier Franz Schubert. Sie halten dort auch ihre Jahresversammlungen ab. Margot Kostenbader konnte diesmal bei Kaffee und Kuchen 30 Gäste begrüßen. Sie trafen sich zum letzten Mal im Löwenbräu. Die Sudetendeutschen ziehen ins Hotel Sonnengarten um. In den Dankesworten schwang viel Wehmut mit.

Walter Kostenbader überreichte zum Abschied ein selbst gefertigtes Buch mit Aufnahmen von Alt-Wörishofen. Auf dem Löwenbräu-Areal und der Luerswiese will der Bauunternehmer Dieter Glass die Löwenbräu-Arkaden errichten. Die Baugenehmigung steht noch aus.

