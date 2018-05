vor 2 Min.

Das Freibad hat nichts mit einer Prinzessin zu tun

Mindelheimer Verwaltung korrigiert Planer und verrät, nach welcher Frau das Bad benannt ist

Die Anregung war gut gemeint, fußte aber auf einer falschen Annahme. Im Stadtrat hatten die Fachleute, die das Mindelheimer Freibad neu überplant haben, angeregt, eine Tafel zu Ehren von Maria Theresia anzubringen, nach der das Bad um das Jahr 1900 benannt worden sei. Diese Information war allerdings falsch, wie die Stadt jetzt auf Nachfrage bestätigte.

Das Bad wurde offenbar erst in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts geschaffen. Laut des Fünf-Jahresberichts der Stadtverwaltung von 1925 bis 1929, herausgegeben vom Mindelheimer Stadtrat, gab es in dieser Zeit eine städtische Badeanstalt an der Mindel, wobei der Flussschlauch der Mindel das Badebecken bildete. „Bei der Natur des Mindelflusses und der verhältnismäßig ungünstigen Anlage traten Verhältnisse ein, die die Benutzung des Bades nicht nur unerfreulich, sondern zuweilen auch gefährlich machten“ heißt es hier.

Der Name des Mindelheimer Freibades sorgte für Verwirrung

Aus diesem Grund wurde im Februar 1927 mit dem Bau einer neuen Badeanstalt begonnen und im Juni 1927 konnte die Anstalt der Öffentlichkeit übergeben werden. Dem Buch von Dr. Berndt Michael Linker „Mindelheim im 20. Jahrhundert“ aus dem Jahr 2014 ist zu entnehmen, dass der geeignete Bauplatz dann „vom Tiergarten her auf dem Gelände südöstlich des städtischen Wasserwerkes an der Westseite der Mindel gefunden wurde.“

Das neue Bad wurde durch Beschluss des Stadtrats auf Anregung des Vorsitzenden der Bürgerlichen Rathausfraktion, Stadtrat Franz Krach, zu Ehren der verstorbenen Gattin des Bürgermeisters Dr. Fritz Kiefersauer „Maria-Theresia-Bad“ genannt. „Nach dem Namen meiner Frau, die zwei Monate nach ihrer Übersiedlung nach Mindelheim im blühenden Alter vom Tod hinweggerafft wurde“, heißt es im Vorwort des Fünf-Jahresberichts des damaligen Bürgermeisters. Mit dieser Namensgebung wollte man dem Schöpfer dieser schönen Anstalt, wie sich der Stadtrat ausdrückte, eine Freude bereiten. Mit dem Namen einer bayerischen Prinzessin hat das Bad nichts zu tun.

