Das Gute sehen: Entschleunigung dank Corona

Corona ist überall. Unser Autor verfällt nicht in Panik, sondern will das Beste aus seiner Situation machen.

Ob wir es wollen, oder nicht, Corona ist überall. Das Virus beeinflusst unser Leben, auch wenn wir gesund sind. Doch anstatt in Panik und Schockstarre zu verfallen, machen wir uns doch auf die Suche nach den positiven Dingen in diesen Zeiten, in denen die schlechten Nachrichten so dominant sind. So kann man die „Vermeidung von Sozialkontakten“ auch als total entspanntes Wochenende auf der heimischen Couch verstehen. Am Samstag kein Shopping, keine Besuche, keinen Stress. Einfach nur entspannen und vielleicht noch einen Spaziergang machen. Endlich das Buch lesen, das schon so lange herumliegt oder den Knopf annähen, der schon vor Monaten abgerissen ist.

Dank Corona wird der heimische Garten oder Balkon frühlingsfit

Wenn das Wetter mitspielt, kann man auch mal wieder im heimischen Garten rumbuddeln oder den Balkon ein bisschen frühlingsfit machen.

Und zum Glück lässt sich das Frühlingswetter ja von Corona nicht bremsen. Sonntag soll es richtig schön werden. Der Sonntagsspaziergang zum Wahllokal kann da durchaus mal ein bisschen länger ausfallen und selbst wenn man das erste Eis der Saison nicht in der Lieblingseisdiele genießen kann, sondern aus der heimischen Gefriertruhe holen muss, so bleibt es doch das erste Eis der Saison und damit etwas Besonderes. Wir wünschen Ihnen allen trotz Corona ein wunderbares Wochenende.

Viele weitere Informationen zum Thema stehen auch auf der Homepage des Landratsamts.

