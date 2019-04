vor 25 Min.

Das Interesse an Wohnungen in Mindelheim ist groß

Ein großes Neubauprogramm will die Wohnbaugenossenschaft Mindelheim in diesem Jahr stemmen. Der Bedarf ist enorm: Allein in den vergangenen drei Monaten ließen sich 90 Wohnungssuchende vormerken.

Von Franz Issing

„Wir schauen nicht aufs schnelle Geld, sondern vor allem auf die Bedürfnisse der Menschen, die bei uns wohnen“, machte Geschäftsführer Florian Schuster bei der 96. Mitgliederversammlung der Wohnbaugenossenschaft (WoGe) Mindelheim im Forum deutlich. Ähnlich äußerte sich auch Ingrid Friedrich. Die Genossenschaft stehe für mehr Fairplay auf dem Immobilienmarkt lautete das Credo der Vize-Aufsichtsratsvorsitzenden, die für den verhinderten Rathauschef Stephan Winter mit einer Grußadresse einsprang.

Frohe Kunde für die 1254 Mitglieder mit ihren 75101 Geschäftsanteilen zu je 50 Euro. Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2018 in Höhe von 526.945 Euro wird ihnen wie schon im Vorjahr eine Brutto-Dividente von vier Prozent gutgeschrieben.

Wie Geschäftsführer Florian Schuster informierte, verwaltet die WoGe derzeit 703 Wohnungen, sechs Doppelhaushälften, acht Reihenhäuser, einen Gemeinschaftsraum wie auch eine Gewerbeeinheit, 301 (Tief-)Garagenstellplätze und 193 oberirdische Parkplätze mit einer Wohn- und Nutzfläche von 43.919 Quadratmetern. Damit leiste die Genossenschaft einen wesentlichen Beitrag zu sozialgerechtem Wohnen und biete Wohnformen für jede Lebensphase an, betonte Schuster. 2018 wurden in Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen 9,6 Millionen Euro investiert. Etwa 87 Prozent aller Wohnungen seien saniert und zeitgemäß ausgestattet.

Die Miete bei der WoGe liege mit 5,30 Euro pro Quadratmeter "weit unter dem Durchschnitt"

„Wohnen muss bezahlbar bleiben“, monierte Schuster und sah die WoGe Mindelheim dabei auf gutem Weg. „Nicht zuletzt dank erfolgreicher Kooperationen mit Kommunen und leistungsfähigen Handwerkern“, wie er betonte. „Mit einer Miete von 5,30 Euro pro Quadratmeter liegen wir weit unter dem Durchschnitt aller vergleichbaren Wohnungsunternehmen in Südbayern versicherte der WoGe-Frontmann und informierte, dass sich in den vergangenen drei Monaten 90 Wohnungssuchende vormerken ließen. Eine Fluktuationsrate von lediglich neun Prozent im Jahr 2018 spreche für die Zufriedenheit der Mieter. Das Geschäftsguthaben der Genossenschaft bezifferte der Geschäftsführer auf rund 3,76 Millionen Euro.

In diesem Jahr will die WoGe ein großes Neubauprogramm stemmen. Hier verwies Schuster unter anderem auf den Neubau einer Wohnanlage in der Landsberger/Brunnemairstraße in Mindelheim. „Das Gebäude wird hinsichtlich Energieeffizienz und E-Mobilität ein Vorzeigeobjekt“, versicherte er. Angesichts ihrer vielfältig und ständig wachsenden Aufgaben platzt die in der Bürgermeister-Krach-Straße ansässige WoGe räumlich aus allen Nähten. Aufsichtsrat und Geschäftsführung entschlossen sich daher zur Errichtung eines Büroneubaues am Champagnatplatz 4b. In dieses Gebäude ziehen auch fünf Gruppen des nahegelegenen städtischen Kindergartens ein.

Die Wohn-Baugesellschaft verwaltet rund 1800 Wohnungen sowie 1500 Stellplätze in und um Mindelheim

Prokurist Franz Anwander informierte über die Aktivitäten der Wohn-Baugesellschaft (WBG) Mindelheim. Die Tochter-Gesellschaft der WoGe sicherte ebenfalls hohe Wohn- und Lebensqualität zu. Sie verwaltet derzeit 107 Wohnungs- und acht Garagengemeinschaften mit 1836 Wohnungen, 41 gewerblichen Einheiten sowie 1496 Garagen/TG-Stellplätzen. Zudem kümmert sich die WBG für 20 Eigentümer um 201 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten.

„Genossenschaften sind ein Gewinn für alle“, gab sich Josef Wegscheider überzeugt. Detailliert erläuterte der Vorstand die Jahresbilanz, die sowohl auf der Aktiva wie auch auf der Passiva mit 48 Millionen Euro schließt. Aus der Hausbewirtschaftung konnte die WBG 3,7 Millionen Euro generieren. Wirtschaftsprüferin Johanna Inzenhofer bescheinigte der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim und ihrer Tochter „eine zufriedenstellende Vermögens- und Finanzlage sowie geordnete wirtschaftliche Verhältnisse“. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet.

Mindelheims Polizeichef Gerhard Zielbauer sprach in seinem Gastvortrag über die Straftaten in der Region

Die Interessen der Mieter vertreten im Aufsichtsrat zukünftig: Bürgermeister Stephan Winter, Ingrid Friedrich, Klaus Weidener und Iris Rienks. Wilhelm Lehner kandidierte nicht mehr für dieses Gremium. Er soll in den Vorstand der WoGe aufrücken. Auf dem Programm stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Ludwig Schuler und Bernd Roll hielten der Genossenschaft 50 Jahre die Treue. Johann Abbold ist schon 60 Jahre Mitglied. Das Mindelheimer Bauunternehmen Glass bekundet seit 70 Jahren seine Verbundenheit mit der Genossenschaft.

„Sicherheit ist Lebensqualität“ unterstrich Gerhard Zielbauer in seinem Gastvortrag. Nicht ohne Stolz berichtete der Mindelheimer Polizeichef, dass in „seinem“ Inspektionsbereich 72,2 Prozent aller Straftaten aufgeklärt werden konnten und man in der Frundsbergstadt recht sicher lebt. „Zielbauer warnte vor unseriösen Handwerkern, falschen Polizeibeamten und Trickbetrügern, die sich am Telefon als Enkel ihrer Opfer ausgeben. Er verriet zudem wie man Dieben und Einbrechern ein Schnippchen schlägt, sich bei Bränden verhält und dubiosen Anbietern und Kriminellen im Netz die rote Karte zeigt. „Im Zweifelsfalle immer bei der Polizei anrufen“, empfahl er.

