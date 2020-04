Das Kneippianum ist verkauft

Plus Die Barmherzigen Brüder trennen sich von dem Gebäude, das einst Pfarrer Kneipp stiftete. Der Käufer ist aber ein anderer, als ursprünglich gedacht.

Eines der bekanntesten Gebäude Bad Wörishofens wechselt den Besitzer: das Kneippianum. Lange schien klar, wohin hier die Reise gehen soll – doch nun kam es anders.

Der Kaufvertrag für das Kneippianum in Bad Wörishofen ist unterschrieben

„Der Kaufvertrag ist unterschrieben“, sagte Ansgar Dieckhoff am Montag gegenüber unserer Redaktion. Dieckhoff ist der Verwaltungsdirektor des Ordens der Barmherzigen Brüder in Bayern. Der neue Eigentümer bereite nun ein Nutzungskonzept vor. Käuferin und Investorin ist die Glass Bauunternehmung Firmengruppe aus Mindelheim.

Ursprünglich verfolgten die Barmherzigen Brüder einen anderen Weg. Ein potentieller Investor hatte mit einem Projektentwickler ein soziales Nutzungs- und Zukunftskonzept für das Kneippianum vorgelegt, das den Vorstellungen der Barmherzigen Brüder entsprach. In dem ehemaligen Hotel- und Gesundheitsressort sollten vor allem Betreutes Wohnen, ambulante Pflege und Arztpraxen angesiedelt werden. Das Kneippianum ist eine von drei Stiftungen des Pfarrers Sebastian Kneipp. Heute ist von diesen Stiftungen nur noch das Sebastianeum in Betrieb.

Wesentliches Ziel sei es gewesen, das „traditionsreiche und Stadt prägende“ Kneippianum zu erhalten, betonte Ansgar Dieckhoff am Montag. Er sagt: „Wir wollten einen längerfristigen Leerstand vermeiden. Uns war es wichtig, dass das Kneippianum als soziale Einrichtung weiter betrieben und als Teil des öffentlichen Lebens in die Stadt integriert wird – und das am besten bis zum Kneipp-Jubiläum 2021.“ Dann feiert Bad Wörishofen den 200. Geburtstag Kneipps.

Im Stadtrat stießen die Pläne des Investors aber auf wenig Gegenliebe – das Vorhaben wurde abgelehnt. Das war im Dezember 2019. Der Stadtrat habe „damit praktisch auch zugleich den Investor“ abgelehnt, sagt Dieckhoff nun.

Umgekehrt sei aber „die Ansiedlung einer Klinik, wie dies von der Stadt gewünscht wird, unrealistisch“, erklärt Dieckhoff. Er habe mit großen Klinikträgern darüber gesprochen. Das Gebäude werde von diesen als ungeeignet betrachtet.

Den Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt erklärt Dieckhoff mit den hohen Kosten für das leerstehende Gebäude und der Verantwortung für das von den Barmherzigen Brüdern in Bad Wörishofen betriebene Sebastianeum und dessen Mitarbeiter. Das Kneippianum steht seit 2018 leer. Der Erhalt des Gebäudes habe bisher schon annähernd 200.000 Euro verschlungen, so Dieckhoff. Diese enormen Kosten könne der Orden „in Anbetracht der festgefahrenen Situation nicht länger tragen“. Da das vorgelegte soziale Nutzungskonzept von der Stadt zurückgewiesen wurde und aus Sicht der Barmherzigen Brüder damit eine Lösung nicht absehbar sei, habe der Orden verkaufen müssen.

Denn die Erlöse aus dem Verkauf des Kneippianums würden dringend für die Modernisierung des Sebastianeums und zur Sicherung der Arbeitsplätze dort benötigt, betont Ansgar Dieckhoff. Die Barmherzigen Brüder hätten bereits erhebliche Summen in das Kneipp- und Gesundheitsressort investiert. Auch künftig müsse weiter viel Geld in das Sebastianeum fließen. Dieckhoff nennt Kosten für Instandhaltung, Renovierung und zahlreiche Baumaßnahmen – zusammen rund 4,5 Millionen Euro alleine im Zeitraum 2018 bis 2022.

Für welche Summe das Kneippianum verkauft wurde, bleibt offen

Die Barmherzigen Brüder besitzen rund um das Kneippianum eine Fläche von zirka 23.000 Quadratmetern. Das Kneippianum und die entsprechenden Verkehrsflächen machen davon etwa die Hälfte aus; und nur diese Fläche wurde verkauft. „Die andere Hälfte bleibt im Eigentum des Ordens“, erläutert Dieckhoff. Darauf befänden sich das Parkhaus, das für das benachbarte Sebastianeum benötigt werde. Ebenfalls auf diesem Teil des Geländes stehe der Konvent der Mallersdorfer Schwestern, die ein langfristiges Wohnrecht hätten.

Für welche Summe das Kneippianum den Besitzer gewechselt hat, sagt Dieckhoff nicht. Auch Investor Dieter Glass nannte am Montag keine Zahlen. Was Glass mit dem Kneippianum vorhat, ist noch nicht bekannt. „Nach aktuellem Stand ist eine Weiterführung als Hotel aber nicht möglich“, teilte Glass auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der „dramatische Rückgang der Übernachtungen in Bad Wörishofen von einst 1,5 Millionen auf 670.000 und die durchschnittliche Auslastung der Hotels von etwa 50 Prozent“ ließen keinen wirtschaftlichen Betrieb eines Hotels zu, erläutert Glass. Außerdem entsprächen die Zimmer im Mittelbau und im östlichen Teil „in keinster Weise“ den heutigen Anforderungen.

Die Neuausrichtung des Areals werde „in Abstimmung mit der Stadt Bad Wörishofen erfolgen“, kündigt Glass an und ergänzt: „Wir sind zuversichtlich, dass sich die notwendigen Entscheidungen nicht, wie im Fall des Löwenbräus, über Jahre hinziehen.“

Die Löwenbräu-Arkaden, die etwa 40 Millionen Euro kosten sollen, sind das aktuelle Glass-Großprojekt in Bad Wörishofen. Die letztliche Genehmigung zum Bau steht aber noch aus.

