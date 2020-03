Das Motiv der Brandstiftungen bei Neubrand’s Stüble

Plus 62-Jährige muss drei Jahre hinter Gitter. Nach dem Urteil entschuldigt sich die Brandstifterin bei ihrem früheren Arbeitgeber.

Sie ist 62 Jahre alt und leidet seit Jahren schwer an einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). Vor einer Verurteilung wegen Brandstiftung bewahrten Alter und Krankheit die Angeklagte allerdings nicht. Die Corona-Krise beeinflusst natürlich auch das Geschehen beim Amtsgericht Memmingen. Zivilprozesse sind ausgesetzt, Strafprozesse auf ein Minimum beschränkt. Verhandelt werden derzeit nur sogenannte „Haftsachen“. Ins Gerichtsgebäude gelangt nur, wer sich die Hände desinfiziert und gegenüber den Wachtmeistern schriftlich erklärt, dass er in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet war und nicht an den Symptomen einer Corona-Infektion leidet.

Insgesamt vier Mal soll die 62-Jährige versucht haben, ein Feuer in Neubrand's Stüble in Bad Wörishofen zu legen

Im Sitzungssaal 130 sitzen auf den 40 Zuschauerplätzen dieses Mal nur zwei Polizeibeamte, welche die Angeklagte aus der Untersuchungshaft vorgeführt haben, zwei Vertreter der regionalen Presse und zwei Beobachter, die ein berechtigtes Interesse haben. Weitere Besucher finden aus Sicherheitsgründen keinen Platz. Die meisten Sitze sind gesperrt, damit der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt. Außergewöhnlich ist auch der Fall, der verhandelt wird. Eine 62-Jährige hat nicht weniger als vier Mal versucht, die gleiche Gaststätte am Bahnhofsplatz in Bad Wörishofen in Brand zu setzen. Beim ersten Mal, in einer Juli-Nacht des vergangenen Jahres, war es ein untauglicher Versuch, darin sind sich Oberstaatsanwalt Markus Schroth und Richter Nicolai Braun einig.

Das Feuer wäre wohl von selbst ausgegangen. Lediglich der Fensterrahmen und der Fensterflügel waren angebrannt. Anfang September 2019 aber geriet eine erst kurz zuvor neu erstellte Pergola in Brand.

Deren Dachkonstruktion wurde stark beschädigt. Über ein wegen der Hitze geplatztes Fenster drang Rauch in die Küche der Gaststätte ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Wäre das Feuer nicht rechtzeitig gelöscht worden, hätte sich wahrscheinlich eine weit größere Zerstörung ergeben.

Knappe zwei Wochen später brannte es erneut. Wieder hatte jemand versucht, die Gaststätte mit handelsüblichen Grillanzündern in Brand zu setzen. Ein Fenster wurde beschädigt, ein Rollladen war geschmolzen. Mittlerweile hatte die Kriminalpolizei Memmingen die Ermittlungen übernommen.

Am 1. Oktober, kurz nach 23 Uhr, zeigte die Observation der Polizei Erfolg. Die Tatverdächtige wurde festgenommen, bevor sie weiteren Schaden anrichten konnte. Sie trug blaue Einmalhandschuhe und war unter anderem mit Grillanzündern, einem Feuerzeug und Küchenpapier „bewaffnet“, so Braun. Als die Angeklagte in den Gerichtssaal geführt wird, wirkt sie extrem angespannt.

Mit schnellen Atemzügen versucht sie, sich zu beruhigen. Sie drohe, eine Panik-Attacke zu erleiden, erklärt sie ihrem Rechtsanwalt. Gleich zu Beginn der Verhandlung vor dem Schöffengericht räumt Anwalt Peter Schreiner die Tatvorwürfe im Namen seiner Mandantin vollumfänglich ein.

Weitere Erklärungen aber wolle seine Mandantin nicht abgeben, sagt er. Dass die 62-Jährige die Taten begangen hat, steht also zweifelsfrei fest, das Motiv aber bleibt unklar, zumindest bis zur Verlesung des Gutachtens eines Psychiaters, der die Angeklagte im Vorfeld untersucht hatte.

Der Gutachter berichtet, dass die Angeklagte Ursachen für Konflikte „stets auf das Gegenüber projiziert“. Er schreibt von „ausgleichenden Racheakten durch Straftaten“.

Die Brandstifterin hatte schon einiges auf dem Kerbholz

Ihm gegenüber hatte die Angeklagte offenbar von Kränkungen durch die Lebensgefährtin des Gastwirts berichtet, bei dem sie bis zu ihrer ungewollten Verrentung aus gesundheitlichen Gründen gearbeitet hatte. Hinweise für eine Pyromanie oder eine verminderte Schuldfähigkeit fand der Psychiater nicht. Laut Bundeszentralregister war die Angeklagte schon wegen zahlreicher Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. 2012 war sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden, weil sie versucht hatte, ein Kraftfahrzeug in Brand zu setzen. Die Angeklagte hat das letzte Wort: „Ich will mich bei meinem früheren Arbeitgeber entschuldigen und den Schaden soweit möglich wieder gutmachen. Schön wäre es, wenn ich meine letzten Tage noch in Freiheit verbringen könnte“.

In seinem Urteil folgt das Amtsgericht Memmingen dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt die 62-Jährige zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Alle Prozessbeteiligten verzichten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist rechtskräftig. Jetzt wirkt die Frau wie befreit. Sie scherzt und lächelt, als sie von den beiden Polizisten abgeführt wird.

