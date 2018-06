15:12 Uhr

Das Tollwood Mindelheims

Rund 15000 Besucher kamen in diesem Jahr zum Streetart-Food-Festival auf die Schwabenwiese.

Was Thomas Burtscher, der Organisator des Streetart-Food-Festivals in der Kreisstadt, noch vor hat.

Im ersten Jahr war es noch ein großes Wagnis. Auf Lastwagen montierte Restaurants rollten auf die Schwabenwiese zum ersten Mindelheimer Streetfood-Festival. Der Erfolg gab Thomas Burtscher aus Mindelheim recht. Der Betreiber der „Hörbar“ hatte die Idee aus größeren Städten mit nach Mindelheim gebracht und dieses Festival organisiert. Beim zweiten Mal heuer im April waren dann 15 000 Besucher gezählt worden. Das beeindruckte die Stadträte im Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss nicht nur, sie waren auch bereit, das Festival weiter zu unterstützen.

Nächstes Mal sollen mehr hochwertige Trucks nach Mindelheim kommen

Denn aus den kulinarischen Anfängen ist längst mehr geworden. Heuer war es ein Streetart-Food-Festival, wobei das Essensangebot nicht mehr die Hauptrolle spielte und offenbar zu wünschen übrig ließ, wie Burtscher selbst einräumte und Stadträtin Christel Lidel bestätigte. Burtscher zieht daraus den Schluss, dass er beim nächsten Mal mehr hochwertige Trucks holen will.

Ihm schweben aber ohnehin mehr Aktionen vor, etwa Konzerte. So sollen Künstler nicht nur ihre Werke zeigen, sondern auch vorführen, wie sie entstehen.

Organisator lobt erst Zusammenarbeit, spricht aber dann davon, dass er sich von der Stadt Mindelheim allein gelassen fühle

Die Stadträte signalisierten, dass sie das Festival weiter unterstützen wollen. Das geschieht in Form von Sachleistungen durch den Bauhof. Christoph Walter (CSU), der als Gast an der Ausschusssitzung teilnahm, würdigte die Leistung Burtschers. Ein „tolles, neues Event“ habe Mindelheim bekommen. Das sei eine Megageschichte und belebe die Kultur in Mindelheim. Burtscher lobte zunächst die Zusammenarbeit mit der Stadt als völlig reibungslos. Sie sei eine „Super-Sache“. Später beklagte er, dass er sich durch das Kulturamt allein gelassen fühle. Bürgermeister Stephan Winter sagte, eine Mitarbeiterin des Kulturamtes arbeite sehr eng mit Burtscher zusammen.

Für junge Leute ist in den vergangenen Monaten aber auch an anderer Stelle viel geschehen. Im neuen Jugendtreff „Jim“ im Gewerbegebiet haben bereits vier Partys mit jeweils rund 100 Besuchern stattgefunden, sagte Ute Bergmaier von der Stadtverwaltung. Das „Jim“ werde sehr gut angenommen.

In der „Hörbar“ haben seit einem halben Jahr an jedem dritten Freitag im Monat auch Jugendliche ab 16 Jahren bis 24 Uhr Zutritt. Die Stadtverwaltung kümmert sich dabei um die Einlasskontrolle. (jsto)

