11:00 Uhr

Das Türkheimer Freibad soll schöner werden

An den bestehenden Sanitär/Umkleide/Lager-Trakt des Freibads in Türkheim wird noch vor Saisonbeginn 2020 eine Verlängerung im Rohbau angebaut. Das marode Dach des gesamten Trakts wird erneuert und bekommt eine neue Solaranlage. Schrittweise investiert die Gemeinde in den nächsten Jahren rund 560.000 Euro in den Badespaß.

Plus Schrittweise investiert die Gemeinde 560.000 Euro in das Bad. So geht es in Sachen Rohbau weiter.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Es kann losgehen: Das Türkheimer Freibad soll schöner und moderner werden und bekommt dafür einen Anbau an das bestehende, längst nicht mehr zeitgemäße Gebäude. Schrittweise investiert die Gemeinde rund 560.000 Euro in die Modernisierung des beliebten Freibades. Im Anbau sollen dann neue Duschen und Sanitäranlagen für mehr Komfort sorgen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Außerdem sind dort Technik- und Lagerräume geplant. Bis zur kommenden Saison wird der neue Anbau aber noch nicht fertig, die Bauarbeiten werden daher zum Saisonstart unterbrochen. Das soll aber den Badebetrieb nicht beeinträchtigen, die bestehenden Umkleiden bleiben wie gewohnt in Betrieb und nur der angrenzende Anbau wird als Rohbau vorerst ungenutzt bleiben. Der Anbau wird dann in der nächsten Winterpause fertig gestellt, sodass sich die Türkheimer ab Sommer 2021 auf ein „runderneuertes“ Freibad freuen können. Etwa ab März soll dann im Freibad Türkheim gebaut werden, aber nur bis zum Saisonbeginn im Mai. Dieser erste Bauabschnitt ist ausgeschrieben worden, die Baugenehmigungen der Regierung von Schwaben und vom Landratsamt sind erteilt und die Aufträge an die Firmen vergeben. Der „Zuwendungsantrag Sonderförderprogramm zur Sanierung kommunaler Schwimmbäder“ sei von der Gemeinde Türkheim noch rechtzeitig im vergangenen Jahr eingereicht worden. So verteilen sich die Kosten für das Freibad in Türkheim Auf Nachfrage der MZ listete Bürgermeister Christian Kähler die Kosten auf, die in diesem und im nächsten Jahr anfallen werden: In die Technik für den Freibadbetrieb investiert die Gemeinde knapp 95.000 Euro, darin enthalten ist der Austausch der Absorberanlage, der Mess- und Regeltechnik und der Pumpenanlagen. Die Baukosten für Dacherneuerung, Anbau inklusive der Duschen- und Sanitärbereiche, Lager- und Technikerraum sowie Sichtschutz Mülltonnen werden knapp 194.000 Euro betragen. Der Erweiterungsbau für technische Anlagen (Abwasser- und Wasseranlagen, PV, Batterie, Wärmepumpe) kostet knapp 100.000 Euro. Mit 30.000 Euro schlagen die Schließfächer und der Eingangs- und Ausgangsbereich zu Buche. Die Folienauskleidung der Schwimmerbecken werde rund 145.000 Euro kosten. Derzeit ist laut Kähler aber noch nicht sicher, wann dies umgesetzt werden soll: „Wir denken, erst in ein paar Jahren“, so Kähler. Die maximale Förderung betrage 25 Prozent, also rund 140.000 Euro. Im Einzelnen bedeutet dies, dass der hintere, östliche Teil des Gebäudetrakts mit Umkleide und Toiletten um gut elf Meter verlängert wird, allerdings erst einmal als Rohbau. Das schon länger marode Dach über dem alten Trakt wird komplett erneuert und über den Rohbau fortgeführt. Was im zweiten Bauabschnitt gemacht wird Es erhält auch eine neue Solaranlage, die nach dem gleichen Schema arbeitet wie die bisherige Anlage. Bei diesem System wird ein Teil des Wassers des Becken-Kreislaufs durch die Absorber-Schläuche gepumpt, von der Sonne erwärmt und anschließend der Wasserzirkulation für die Schwimmbecken beigemischt. Das funktioniert ungefähr so, wie wenn man einen mit Wasser gefüllten Gartenschlauch in der Sonne auf der Wiese liegen lässt: das Wasser wird warm. Im Freibad werden die Absorber-Schläuche die gesamte Dachfläche bedecken, die ihre minimale Neigung von einem Grad nach Süden beibehält. Die alte Solaranlage ist schon abmontiert. In einem zweiten Bauabschnitt ab dem kommenden Herbst werden die sanitären Anlagen ein- und die im alten Teil umgebaut, und einen größeren Lagerraum wird es auch geben. Es sollen dann außerdem neue Schließfächer und ein Drehkreuz dazukommen. Eine neue, notwendige Beckenauskleidung wird es aber erst in zwei bis drei Jahren geben. Die alte ist inzwischen seit 24 Jahren im Einsatz. Als diese Informationen über den Stand des Bauantrags „Erweiterung Gebäude Sanitäranlagen Freibad“ dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung mitgeteilt wurden, gab es nur wenige Fragen. Bemängelt wurde der offene Bereich für die Mülltonnen am Ende des neuen Traktes. Laut Gemeindekämmerer Claus Dieter Hiemer würde es aber 4000 Euro mehr kosten, sie überdachen zu lassen. Auch die Fragen nach dem Brandschutz und der Zuständigkeit dafür müssten noch geklärt werden. Bei der Frage nach weiteren möglichen Modernisierungen wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass nur Änderungen förderfähig seien, die dem Baden dienten, also eine Modernisierung des Kiosks zum Beispiel würde nicht vom Staat bezuschusst. (mit alf)

Themen folgen