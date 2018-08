21.08.2018

Das Wichtigste war und ist die Musik

Schlingen hat gleich doppelt Grund zum Feiern: Der Musikverein wurde vor 45 Jahren gegründet und die Pfarrkirche St. Martin hat schon eine 145-jährige Geschichte. Da ließen sich die vielen Gäste nicht lange bitten

Von Maria Schmid

Sie sind großartige Gastgeber, die Mitglieder des Musikvereins Schlingen mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Tröber. Und das erst recht bei dem in diesem Jahr begangenen Doppeljubiläum: 145 Jahre Pfarrkirche St. Martin und 45 Jahre Musikverein.

Diese lange Tradition ins rechte Licht zu setzen, das gelang den Mitgliedern durch ihren unermüdlichen Einsatz gleich an drei Abenden und dem sonnenbestrahlten, weiß-blauen Festsonntag im Pfarrgarten. Ein „Gartenfest“ mit Ausnahmecharakter. Wer die Annalen der Kapelle genauer betrachtet, stellt fest, dass bereits bei Alexius Schilcher nachzulesen ist: „Schon 1758 findet sich ein Posten in der Gemeinderechnung für eine Bassgeige über 5 ½ Gulden.“ Vom 26. Juli 1873 gibt es schließlich die wichtige Quittung über 11 Gulden, quittiert von Musikern der damaligen Kapelle.

Das sind nun 145 Jahre her. Eine lange Zeit, in der alle geschichtlichen Hindernisse überwunden wurden. Das führte schließlich zur Gründung des Musikvereins am 15. April 1973. Seit 14 Jahren führt Wolfgang Tröber den Verein als erster Vorsitzender erfolgreich an. Das Wichtigste war und ist die Musik in allen traditionellen und modernen Facetten.

Vom Dorfplatz aus marschierten die Musikanten des Musikvereins Schlingen, angeführt von Christian Bartenschlager, dem ersten Bürgermeister Paul Gruschka sowie Stadtpfarrer Andreas Hartmann mit den Ministranten und Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine zum Pfarrgarten. Der zweite Bürgermeister Stefan Welzel stellte nach dem Sternmarsch vor dem großen Gemeinschaftschor im Schatten der Pfarrkirche St. Martin die Frage: „Was würden wir ohne die Blaskapellen machen? Sie sind uns sehr wichtig, weil wir eine lange, lebendige Tradition haben.“

Die wird gepflegt, wie an diesem Wochenende deutlich wurde. Dass nicht nur das gemütliche Beisammensein alle miteinander verbindet, sondern auch Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten, darauf machte Stadtpfarrer Hartmann, der den Festgottesdienst zelebrierte, aufmerksam. Gerade in der Heiligen Eucharistie würde das deutlich. Nach dem Gottesdienst, der von der Schlingener Jugendkapelle mit Gitti Waldner am Taktstock umrahmt wurde, zeigte sich beim Zustrom der Besucher, wie beliebt dieses Gartenfest ist.

Sie kamen nicht nur aus den umliegenden Dörfern, die zur Stadt Bad Wörishofen gehören, sondern unter anderem auch aus Memmingen und Kaufbeuren, mit dem Auto oder Fahrrad. Traudl Wunderer aus Kaufbeuren liebt es, auf die Festlichkeiten der Dörfer zu gehen, und genießt die kulinarischen Köstlichkeiten, ob Forelle, Gockel oder Spanferkel und vieles andere mehr. Ganz zu schweigen von dem reichhaltigen Angebot an Kuchen und Torten, natürlich von den Schlingener Frauen selbst gebacken.

Um das zu genießen, kamen auch Willy und Brigitte Fleischmann mit dem Fahrrad aus Kaufbeuren angeradelt. Sie lieben es, im Sommer diese Touren in umliegende Orte zu unternehmen, da bleibt dann halt an den Sonntagen die eigene Küche kalt. Genießen konnten die überaus zahlreichen Gäste auch die abwechslungsreichen musikalischen Genüsse. Das war bereits am Freitagabend die Rock-Coverband „Schwere Geburt“.

Überwältigend sei der Besucheransturm am Samstagabend gewesen, so Christian Windrath. Die Partyband „Muckasäck“ hätte für einen proppenvollen Garten gesorgt. Am Festsonntag spielten die Musikanten der Musikkapelle Ingenried mit Dirigent Ludwig Stechele auf, zu Kaffee und Kuchen waren es die Freunde aus Baisweil und am Sonntagabend zum Festausklang gab es die richtigen Töne mit den „Original Hopfenbläsern“.

Am Sternmarsch und dem Gemeinschaftschor beteiligten sich zum krönenden Abschluss die Kirchdorfer Musikanten unter der Leitung von Florian Strobel, dazu die Kapellen aus Stockheim mit Dirigentin Sanni Risch, aus Rieden mit Julian Seethaler und aus Ingenried mit Ludwig Stechele, deren Musik von den Böllerschützen aus Wiedergeltingen kräftig begrüßt und kurzfristig lautstark unterbrochen wurden.

Ob der „Bozner Bergsteigermarsch“, die „Schwaben-Hymne“, der „Laridah-Marsch“ und die „Bayern Hymne“, es war ein stimmungsvoller Abschluss eines großartigen Festes, das gewiss nicht vergessen werden wird.

