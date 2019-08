vor 7 Min.

Das Wörishofen zu Katherine Mansfields Zeiten

Michael Scharpf zeigte in seinem Vortrag auf, wie Wörishofen um das Jahr 1909 ausgesehen hat, wie dies Katherine Mansfield erlebt haben mag.

Plus Michael Scharpf erinnerte an die Schriftstellerin, die dem Kurort Wörishofen in ihrem Roman „In einer deutschen Pension“ ein literarisches Denkmal setzte.

Von Helmut Bader

Wenn Michael Scharpf zu einem seiner historischen Vorträge einlädt, dann ist es meistens nicht einfach, einen Platz im dafür vorgesehenen Raum zu bekommen. So war es auch diesmal, als er im Vorlauf zum Sommerfest des Kneipp-Museums über die Schriftstellerin Katherine Mansfield referierte.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen