Das Zeitungsjahr im Taschenformat

Vereine kennen es, Unternehmen auch: Da erscheint ein Beitrag in der Heimatzeitung über die Jubiläumsfeier, die Spendenübergabe oder ein anderes Ereignis – und der Artikel ist einfach nicht mehr aufzutreiben, wenn man ihn braucht. Oder: Der Bericht wurde sorgfältig aus der Zeitung ausgeschnitten, im Ordner abgelegt – und gilbt nun langsam vor sich hin...

Abhilfe hat die Mindelheimer Zeitung mit einem tollen Angebot: Nach Monaten sortiert bietet sie auf einem USB-Stick das komplette Zeitungsjahr gebündelt in digitaler Form. Alle Inhalte können so dauerhaft, platzsparend und ohne Qualitätsverlust aufbewahrt, ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden. Ein perfekter Service für alle, die einen Pressespiegel unterhalten und für alle, die die Geschehnisse im Unterallgäu und in aller Welt archivieren möchten.

Um den kleinen Datenstick nutzen zu können, ist nur ein Computer, ein Laptop oder ein Tablet mit konventionellem USB-Eingang erforderlich. Die Seiten der einzelnen Tagesausgaben sind im pdf-Format gespeichert und ermöglichen natürlich auch eine bequeme Stichwortsuche über sämtliche Ausgaben hinweg. So finden Nutzer schnell und einfach alle Einträge zum gewünschten Schlagwort.

Wer mit moderner Technik bislang wenig Erfahrung hat, braucht keine Sorge zu haben: Die Anwendung wird in einer leicht verständlichen, bebilderten Anleitung erklärt. Zudem stehen Ansprechpartner bei Fragen telefonisch zur Seite und helfen Schritt für Schritt weiter. Das digitale Archiv stellt damit auch ältere Semester vor keinerlei Probleme. Zur Auswahl stehen zwei Versionen: Ein Jahresarchiv aller Ausgaben von 2018 (8 GB) und ein Dreijahresarchiv von 2016 bis 2018 (32 GB) zum vergünstigten Vorteilspreis. (mz)

Das Digitalarchiv mit den Inhalten des Jahres 2018 ist für 34,95 Euro sowie als Dreijahressammlung 2016-18 für 49,95 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung erhältlich.

