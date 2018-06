15.06.2018

Das aufgezwungene Konzept

Stadt muss Studie in Auftrag geben, um Zuschüsse zu behalten

Millionen an Steuergeldern sind in den vergangenen zehn Jahren in die Mindelheimer Altstadtsanierung geflossen. Darunter war auch eine gute Million, die aus Städtebaufördermitteln gekommen war. Ganz ohne Gegenleistung war das aber nicht. Die Stadt musste nun für 77 000 Euro ein Stadtentwicklungskonzept in Auftrag geben.

Eine Wahl hatten die Stadträte nicht. Ohne ein solches Konzept wären sämtliche Zuschüsse in Gefahr geraten, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter vor dem Bauausschuss. Die Studie hätte die Stadt schon früher in Auftrag geben können. „Mir war aber wichtiger, dass Dinge entstehen“, begründete Winter. Jetzt allerdings war es höchste Eisenbahn. Die Stadträte entschieden sich für das Büro Haines-Leger aus Würzburg-Rimpar. Vier Planungsbüros waren aufgefordert worden, Angebote einzureichen.

Die unterfränkischen Stadtplaner sollen nun ermitteln, welche Ziele bereits erreicht sind. Und wo noch Handlungsbedarf besteht. Dazu soll es auch wieder eine Bürgerbeteiligung geben, diesmal allerdings übers Internet. Der Rathauschef hofft, dass sich damit andere Teile der Bevölkerung für die Stadtentwicklung interessieren lassen.

Auch ohne diese fachliche Expertise ist dem Rathauschef klar, wo noch dringender Handlungsbedarf besteht. Er nannte als Beispiele die Gerberstraße, die Kornstraße und die Kleinhannsstraße. (jsto)

Themen Folgen