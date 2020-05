Das erste Frauen-Führungsduo im Landkreis Unterallgäu

Plus In Kirchheim wird Bürgermeisterin Susanne Fischer vereidigt - und auch ihre Vertretung ist eine Frau. Eine weibliche Doppelspitze gab es im Unterallgäu noch nie.

Das hat es im Unterallgäu noch nie gegeben: ein Frauen-Duo an der Spitze einer Kommune. Nachdem am Dienstagabend Susanne Fischer als neue Bürgermeisterin vereidigt worden war, stand die Wahl des Zweiten Bürgermeisters an – und auch hier konnte sich eine Frau durchsetzen.

Mit klarer Mehrheit wurde als Zweite Bürgermeisterin Markträtin Christine Vogginger gewählt. Für den politisch eher männerdominierten Landkreis Unterallgäu ist das eine Premiere, wie das Landratsamt bestätigte: Noch nie zuvor haben zwei Frauen die Geschicke einer Gemeinde gelenkt.

Susanne Fischer freute sich sehr, ihr Amt als Kirchheimer Bürgermeisterin anzutreten

Freudestrahlend hatte Susanne Fischer am Dienstagabend die Sitzung in der Pausenhalle der Grund- und Mittelschule in Kirchheim eröffnet. Der Rahmen sei aufgrund der Corona-Pandemie etwas ungewöhnlich – so saß etwa jeder Marktrat mit gebührendem Abstand an einem Einzeltisch –, dennoch freue sie sich „ganz arg“ über den Startschuss, sagte sie. Bereits im ersten Wahlgang der Kommunalwahl im März hatte sie sich gegen ihre zwei Mitbewerber Ernst Striebel jun. und Erich Wörishofer durchsetzen können. Nun wurde sie vom ältesten Marktrat Josef Salger vereidigt. Ihr Vorgänger Hermann Lochbronner überreichte Susanne Fischer die Amtskette, die einst ihr Vater angeschafft hatte.

Im Anschluss vereidigte die neue Bürgermeisterin acht neue Gemeinderäte: Georg Baur, Werner Baur, Stefan Gutser, Tanja Miller, Markus Mößnang, Manfred Raupach, Simon Schütz und Erich Wörishofer.

Acht neue Gemeinderäte hat Bürgermeisterin Susanne Fischer vereidigt: (von links) Markus Mößnang, Werner Baur, Manfred Raupach, Erich Wörishofer, Simon Schütz, Stefan Gutser, Georg Baur und Tanja Miller. Bild: Melanie Lippl

Und schon ging es an die ersten Abstimmungen. Bislang hatte es in Kirchheim einen Zweiten Bürgermeister und zwei weitere Stellvertreter aus dem Marktrat gegeben. In der Praxis habe sich gezeigt, dass nur ein Stellvertreter nötig sei. So beschloss der neue Marktrat in seiner ersten Entscheidung einstimmig, dass nur ein Zweiter Bürgermeister und ein Stellvertreter gewählt werden. Im ersten Wahlgang zum Zweiten Bürgermeister konnte dann Christine Vogginger elf Stimmen holen, Erich Wörishofer kam auf drei Stimmen. Ein Marktrat hatte sich enthalten.

Markträtin Christine Vogginger wurde als Zweite Bürgermeisterin vereidigt. Sie bildet das Führungsduo ...

Als Stellvertreter wurden Karl Scheifele und Erich Wörishofer vorgeschlagen. Auch hier unterlag Wörishofer mit drei Stimmen im Vergleich zu zwölf Stimmen. Stellvertreter der beiden Bürgermeisterinnen ist damit Karl Scheifele.

Anschließend wurden die Ausschüsse besetzt:

Verwaltungsgemeinschaft : Bürgermeisterin Susanne Fischer (Stellvertreter Helmut Rampp ), Werner Baur (Stefan Gutser), Karl Scheifele (Erich Wörishofer), Christine Vogginger ( Georg Baur ).

: Bürgermeisterin (Stellvertreter ), (Stefan Gutser), (Erich Wörishofer), ( ). Schulverband : Bürgermeisterin Susanne Fischer ( Tanja Miller ), Stefan Gutser ( Georg Hampp ), Christine Vogginger (Erich Wörishofer).

: Bürgermeisterin ( ), Stefan Gutser ( ), (Erich Wörishofer). Zweckverband Stauden-Wasserversorgung: Bürgermeisterin Susanne Fischer ( Manfred Raupach ), Jürgen Glogger ( Josef Salger )

Bürgermeisterin ( ), ( ) Finanzausschuss: Bürgermeisterin Susanne Fischer ( Georg Baur ), Stefan Gutser ( Simon Schütz ), Tanja Miller (Erich Wörishofer), Markus Mößnang ( Jürgen Glogger ), Manfred Raupach ( Werner Baur ).

( ), Stefan Gutser ( ), (Erich Wörishofer), Markus Mößnang ( ), ( ). Örtlicher Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender: Helmut Rampp ; Georg Hampp ( Tanja Miller ), Helmut Rampp ( Werner Baur ), Josef Salger ( Jürgen Glogger ), Christine Vogginger (Markus Mößnang).

Vorsitzender: ; ( ), ( ), ( ), (Markus Mößnang). Ortsentwicklungsausschuss: Bürgermeisterin Susanne Fischer , Georg Baur (Stellvertreter Werner Baur ), Jürgen Glogger ( Simon Schütz ), Markus Mößnang ( Tanja Miller ), Helmut Rampp (Stefan Gutser), Manfred Raupach (Erich Wörishofer), Karl Scheifele ( Josef Salger ), Georg Hampp ( Christine Vogginger ).

Bürgermeisterin , (Stellvertreter ), ( ), Markus Mößnang ( ), (Stefan Gutser), (Erich Wörishofer), ( ), ( ). Ausschuss für Generationen, Kultur, Vereine: Bürgermeisterin Susanne Fischer , Werner Baur ( Jürgen Glogger ), Stefan Gutser ( Georg Baur ), Tanja Miller ( Georg Hampp ), Josef Salger ( Helmut Rampp ), Simon Schütz ( Karl Scheifele ), Christine Vogginger ( Manfred Raupach ), Erich Wörishofer (Markus Mößnang).

Bürgermeisterin , ( ), Stefan Gutser ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), Erich Wörishofer (Markus Mößnang). Projektgruppe Adler: Bürgermeisterin Susanne Fischer , Georg Baur (Vorentwurf), Markus Mößnang (Ausführung), Manfred Raupach , Karl Scheifele . Aus der Bürgerschaft: Hermann Lochbronner , Werner Welser.

Bürgermeisterin , (Vorentwurf), Markus Mößnang (Ausführung), , . Aus der Bürgerschaft: , Welser. Beauftragter Landwirtschaft und Wegebau: Jürgen Glogger .

. Beauftragte Kindergarten Derndorf: Georg Hampp , Tanja Miller .

, . Beauftragte Jakobus-Pilgerweg: Christine Vogginger .

Als letzten Punkt in der öffentlichen Sitzung ging es um eine mögliche Einziehung eines Teils des „Weg zum Brunnbach“ in Hasberg. Doch weil sich mehrere Anwohner mit Einwänden gemeldet hatten, war man sich einig: Der Weg hat immer noch eine Verkehrsbedeutung und wird deshalb nicht eingezogen. Wie alle anderen fiel auch diese Entscheidung einstimmig. Kein schlechter Start für die neuen Bürgermeisterinnen.

