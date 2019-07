vor 19 Min.

Das große Finale im Eldorado der Musik

Zehn Tage Sommerkonzerte in Bad Wörishofen gehen gleich mit mehreren Höhepunkten zu Ende

Zehn Tage lang war Bad Wörishofen ein Eldorado der Musik, ein Goldland der Instrumentalisten, von Tanz und Gesang. Und das alles mit heimischen Musikkapellen und Interpreten.

Bei den Sommerkonzerten waren ganz stark Lehrkräfte und Schüler der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule beteiligt. So sorgten die Jungklassiker mit Magnus Blank und die Jugendkapelle mit Winfried Probst am Pult für flotte Musik aus Filmen, Musicals oder Rock’n Roll. Die Jungklassiker traten dabei zum ersten Mal gemeinsam mit Musikschülern der MIKA (Mindel-Kammeltal) auf. Die Musikanten aus Schlingen spielten flotte Polkas am laufenden Band wie die „Schmetterlingspolka“ und die romantische „Bodenseepolka“. Sie waren in ihrem Element und „Daheim in Böhmen“. Für Aha-Effekte sorgten die Klavierklassen. So spielte die Jüngste mit ihren sechs Jahren nach nur drei Monaten Unterricht gleich so ein bekanntes Werk wie „Oh When The Saints Go Marching in“ mit ihrem Lehrer Markus Orf. Lilli Wondrak und ihre große Schwester Lea waren ebenfalls mit von der Partie. Mit Philipp Simon und ihrer Lehrerin Ursula Aurbacher verwöhnten sie die zahlreichen Gäste mit der zauberhaften Melodie „L’après midi“ aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“.

Mit dabei waren auch die Hipshaker und die Dancing Kids vom Stamm-Kneipp-Verein.

Klassik und Klezmer, das waren die hörenswerten Beiträge des Posaunenchores der Erlöserkirche unter der Leitung von Kantorin Tanja Schmid. Die Gäste hörten unter anderem die Ouvertüre aus der Oper Wilhelm Tell von Giacomo Rossini ebenso wie den zweiten Satz der 9. Sinfonie von Antonín Dvorák. Judith Schmid las bei ihrer Moderation passende Bibeltexte zu den einzelnen Werken.

„Tiramisu“ präsentierte deutsche Volkslieder oder Lieder aus anderen Ländern wie Italien oder Irland. Jazz und Lieder mit Sanni Risch & Friends waren im Kurtheater zu hören. Sie sang gemeinsam mit ihrem Background-Chor nicht nur vom „Happy Day“ sondern auch vom „Rainbow“, dem Regenbogen, der schon einige Abende vorher das Ende eines kräftigen Regengusses verkündete. Die kleinen Mädchen der Dancepoint Ballettschule von Camelia Petricica verzauberten in ihren pinkfarbenen Tutus und die Großen mit leidenschaftlichen Flamenco-Tänzen aus Spanien. Da klapperten die Kastagnetten im Takt, dass es eine Freude war, zuzuschauen. Und dann kam der letzte Abend.

Mild die Temperaturen. „Volles Haus“ vor dem Musikpavillon. Ein wahrlich krönender Abschluss der Sommerkonzerte mit der Stadtkapelle Bad Wörishofen. Sie hatten sich etwas Besonderes ausgedacht - ein Wunschkonzert. Normalerweise spielen die Musikanten Werke nach den Wünschen des Publikums. Sie drehten den Spieß um. Die einzelnen Register hatten sich für ihre Instrumente Lieblingswerke, ausgesucht.

Diese Premiere war der Hit. Dirigent Rainer Wörz erhielt nicht nur vom Publikum dafür einen Extra Applaus, sondern auch von seinen Musikanten, denen das so richtig Spaß gemacht hat. Das zeigte sich besonders beim Flötenregister, denn sie spielten nicht nur „Tequila“ sie brachten ihn samt Zitronen auch mit.

Ein großartiges Vergnügen für alle Beteiligten und Gäste. Diese dürfen sich schon auf das kommende Jahr freuen. (sid)

