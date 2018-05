vor 49 Min.

Das große Finale wartet

Eine junge Wörishoferin tritt beim Bundesentscheid an.

Die kommende Woche bietet für Emilia-Rosa Hofmann aus Bad Wörishofen ein wohl unvergessliches Erlebnis. Die 13-Jährige hat sich für den Bundesentscheid von „Jugend musiziert“ qualifiziert. Die Ausnahmeleistung gelang dem Mädchen gemeinsam mit der 14-jährigen Laura Christen aus Augsburg. Als Duo mit Klavier und Geige erspielten sie sich beim Landeswettbewerb den ersten Platz.

In ihrem Wertungsprogramm präsentierten die talentierten Mädchen Mozarts Sonate G-Dur F.Bridge Meditation sowie Lutoslawski Recitativo e arioso und von Schostakowitsch Prelude ob 34 Nr 24. Der Landesentscheid fand im Münchner Stadtmuseum statt, passenderweise in der Sammlung Musik. Nun geht es für die junge Wörishofer und ihre Augsburger Mitstreiterin um den ganz großen Preis. Der Bundesentscheid findet am Samstag, 19. Mai, in Lübeck statt. Seit klar ist, dass sie sich qualifiziert haben, proben die Mädchen noch intensiver als dies ohnehin schon der Fall ist. Diese Chance wollen sich Hofmann und Christen nicht entgehen lassen.

Es wird nicht der einzige besondere Tag bleiben, auch das steht schon fest. Besonders freuen sich die beiden jungen Musikerinnen auch schon auf das Treffen mit Bernd Siebler am 13.Juli in München. Der Kultusminister ehrt an diesem Tag alle Teilnehmer, die Bayern im Bundeswettbewerb in Lübeck vertreten. (m.he)

