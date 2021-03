14:42 Uhr

Das ist der Grund für den Stromausfall in Türkheim und Irsingen

Ein Teil von Türkheim und der Ortsteil Irsingen waren am Samstag eine knappe Stunde ohne Strom. Nun ist klar, was der Grund für den Stromausfall war.

Knapp eine Stunde lang waren einige Hundert Haushalte in Türkheim und Irsingen am Samstagnachmittag ohne Strom. Grund war laut Thomas Renz von den Lechwerken ein Baum, der gegen 16.15 Uhr nördlich von Türkheim (Ludwigsberg) durch den Sturm in eine Mittelspannungsleitung gefallen ist und die Leiterseile abgerissen hat.

Durch Umschaltungen hatten die Türkheimer nach einer Stunde wieder Strom

„Die Kollegen vor Ort und in der Netzleitstelle in Augsburg haben dann durch Umschaltungen die Versorgung wiederhergestellt“, so Renz. Gegen 17.10 Uhr waren die Haushalte wieder am Netz. Die Leitung soll Anfang der Woche repariert werden. (mz)

