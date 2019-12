23.12.2019

„Das ist ein Haus voller Wunder“

Eine kleine, aber feine Krippenausstellung war in Bad Wörishofen angekündigt. Doch erneut ist Bartholomäus Ernst eine großartige Schau gelungen, die auch den Kunsthistoriker Christian Schedler beeindruckt

Von Bernhard Ledermann

Eigentlich wollte Bartholomäus Ernst keine Krippenausstellung mehr organisieren. Mehrmals hatte er in den vergangenen 30 Jahren in kürzester Zeit sein Hotel umgebaut – für Ausstellungen, die deutschlandweit wohl einmalig gewesen waren. Die Krippenschauen fanden sogar mitunter bei laufendem Hotelbetrieb statt.

Nachdem Bartholomäus Ernst aus Altersgründen vor einem Jahr sein Haus, das nach seinem Vornamen benannt war, geschlossen hatte, um es zu einem dauerhaft eingerichteten Haus der religiösen Kunst und Kultur umzubauen (wir berichteten), packte den Kunstexperten und leidenschaftlichen Krippensammler in diesem Jahr doch wieder der Ehrgeiz. Um auf die Fortentwicklung der von ihm ins Leben gerufenen Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung aufmerksam zu machen und um sein wichtigstes Anliegen weiter zu befördern, den christlichen Glauben sichtbar und erlebbar zu machen, plante er über ein Jahr lang die nun zu sehende Ausstellung, engagierte sich zusammen mit rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern über Wochen hinweg und baute erneut eine Ausstellung auf. Sie sollte nicht so spektakulär werden, wie Ausstellungen der vergangenen Jahre. „Klein, aber fein“, kündigte Bartholomäus Ernst die Schau noch im Sommer an. Inzwischen konnten die ersten Besucherinnen und Besucher die Ausstellung sehen und sind beeindruckt.

Zum Thema „Kastenkrippen, sogenannte Faulenzerkrippen“ hatte Bartholomäus Ernst die Sonderausstellung vorbereitet. Dabei sind längst nicht nur Kastenkrippen zu sehen, was auch mit der beachtenswerten Zustiftung der Sammlung Riederle (wir berichteten) zu tun hat. Die Ausstellung ist zwar, was die Anzahl der Ausstellungsräume anbelangt, kleiner. In Bezug auf die Fülle an Krippen, Kunstgegenständen und Ausstellungspräsentation ist Bartholomäus Ernst aber erneut ein typischer „Ernst“ gelungen: in spektakulärer Weise zaubert der frühere Hotelier und gelernte Raumausstatter mit einfachsten Dingen wie Tannenzapfen, Bascetta-Sternen oder Zweigen eine heimelige weihnachtliche Atmosphäre, die immer den Kern der Weihnachtsbotschaft im Blick hat: das Kind in der Krippe, den menschgewordenen Gottessohn. Das Engagement des Ausstellungsmachers und Trägers der Bad Wörishofer Bürgermedaille Bartholomäus Ernst würdigten bei der Eröffnung Laudator und Kreisheimatpfleger Christian Schedler und Bernhard Ledermann senior, der neben Bartholomäus Ernst und Wilhelm Königer der gemeinnützigen selbstständigen Sankt-Lukas-Stiftung vorsteht: „Dies ist ein Haus voller Wunder“, meinte der Kunsthistoriker Christian Schedler. Er kenne die Sammlung von Bartholomäus Ernst schon lange, entdecke aber immer wieder Neues. Hier gäbe es religiöse Kunst, Gemälde, Stiche und natürlich Krippen in großer Fülle. „Es ist ein Haus, das die Krippe als das benutzt, wofür sie erfunden worden ist, als ein Medium der Verkündigung“, stellte Christin Schedler fest und ermutigte zu einem Besuch dieser Ausstellung: Menschen unserer Zeit und ihren Seelen würden diese frohmachenden Bilder, die im Haus Bartholomäus zu sehen sind, guttun. Ledermann stellte fest, dass die „Hauptlast“ der Ausstellung bei Bartholomäus Ernst liege. Er dankte aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, die bei den Aufbauarbeiten tatkräftig mitgeholfen hatten, und die nun auch für einen gelungen Ablauf der Ausstellung sorgen. Er wünschte der Ausstellung viele Besucher, die sich „um das Christkind scharen“.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis zum 19. Januar im Erlenweg 7 zu sehen, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

