Das ist für Kinder geboten

Noch freie Plätze beim Ferienprogramm

Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, gibt es in Markt Wald auch heuer wieder ein Ferienprogramm mit zahlreichen Angeboten. Einige Plätze sind noch frei:

quillen wieder!“ heißt es am Donnerstag, 8. August, und am Dienstag, 27. August, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr. Zusammen mit Gini Klose basteln Schulkinder ab acht Jahren in der Fuggerstraße 15 einen Becher für allerlei Krimskrams und verzieren ihn mit Quilling-Blumen, -Tieren oder -Fahrzeugen. Ein Armband und einen bunten Ring können die Kinder am Dienstag, 13. August, und am Mittwoch, 4. September, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr quillen. Anmelden kann man sich bei Gini Klose unter der Telefonnummer 08262/359030 oder im Rathaus unter der Nummer 08262/969250.

Eine Fahrt mit dem Ausflugswagenbietet Familie Hartmann Kindern bis zehn Jahren am Montag, 12. August, von 16 bis 18 Uhr. Abfahrt ist um 16 Uhr bei Familie Hartmann am Klaisle Hof (Christoph-Scheiner-Str. 9). Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08262/960465 entgegengenommen.

Mit dem Obst- und Gartenbauverein Markt Wald können Kinder ab sechs Jahren am Mittwoch, 21. August, von 13.30 bis 17 Uhr an einer sicheren Stelle an der Zusam aus Naturmaterialien ein kleines Wasserrad bauen oder einen Papierdampfer falten und schwimmen lassen. Anmelden kann man sich beim Biohof Dietmaier in Oberneufnach unter der Telefonnummer 08262/1623.

Bei schönem Wetter ist am Donnerstag, 22. August, ab 20.30 Uhr am Markt Walder Rathaus Open-Air-Kino angesagt. Die Kinder können sich unter drei Filmen ihren Lieblingsfilm aussuchen, dazu gibt es kostenlos Popcorn und Getränke. Kissen, Klappstühle oder eine Luftmatratze muss jeder selbst mitbringen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass ein Erziehungsberechtigter die Kinder begleiten muss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter entfällt der Kino-Abend.

Siegi Huber und Susi Weißhaar veranstalten am Dienstag, 3. September, von 14.30 bis 16 Uhr einen bunten Bastelnachmittag bei Siegi Huber in der Weilerstraße 1a in Oberneufnach. Zur Auswahl stehen ein Insektenhotel (dafür bitte eine leere Blechdose mitbringen), ein Windspiel aus Perlen und Knöpfen (wer Perlen oder Knöpfe daheim hat, kann sie gerne mitbringen) und Freundschaftsbänder knüpfen. Teilnehmen können Kinder zwischen fünf und sieben Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Anmeldungen sind bei Siegi Huber unter der Telefonnummer 08262/968737 möglich.

Unter dem Motto „Vorhang auf!“ können sich Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren am Dienstag, 3. September, und Mittwoch, 4. September, als Schauspieler ausprobieren. An den beiden Tagen, die zusammengehören, können die Teilnehmer jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr Theaterluft schnuppern. Anmeldungen nimmt Theresia Hörl unter der Telefonnummer 08262/90585 entgegen. (baus)

