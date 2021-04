vor 17 Min.

Das ist im Unterallgäu heuer beim Maibaum-Aufstellen erlaubt

Statt zum Maibaum mit Eigenheim wie vor fünf Jahren in Irsingen geht der Trend in diesem Jahr vielleicht eher zum Eigenheim mit Maibaum.

Plus Vereine, die einen Maibaum schmücken wollen, müssen sich an die geltenden Corona-Beschränkungen halten. Nur für das Aufstellen an sich ist eine Ausnahme möglich. Das sind die Bedingungen.

Von Sandra Baumberger

Auch in diesem Jahr werden etliche Gemeinden im Unterallgäu coronabedingt auf ein Stück Brauchtum verzichten müssen: Viele Vereine haben bereits angekündigt, wie im Vorjahr auch in diesem keinen Maibaum aufzustellen. Der beliebte Maibaum-Wettbewerb, den die Mindelheimer und die Memminger Zeitung seit Jahrzehnten zusammen mit der Memminger Brauerei ausgerufen haben, findet ebenfalls nicht statt. Doch vielleicht gibt es wie im vergangenen Jahr ja auch wieder die eine oder andere Überraschung. In Egelhofen gab es damals zum Beispiel nicht nur einen, sondern gleich 17 sehenswerte Maibäume: Weil die Feuerwehr keinen aufstellte, hatte die Freundin eines Feuerwehrmannes die Kinder des Ortes aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und selbst einen Maibaum zu gestalten. 17 Familien waren dem Aufruf gefolgt und hatten eine beachtliche Maibaum-Vielfalt geschaffen. (Lesen Sie dazu auch: In Egelhofen gibt es heuer ganz viele Maibäume) 17 Bilder Kinder sorgen in Egelhofen für Maibaum-Vielfalt Foto: Fabian Meixner Wenn die Gemeinde einen Verein beauftragt, den Maibaum aufzustellen, dürfen mehrere Helfer zusammenkommen Rein rechtlich wäre auch ein traditioneller Maibaum durchaus möglich. Wie die Pressestelle des Landratsamtes auf Nachfrage der MZ mitteilt, sind jedoch die geltenden Corona-Beschränkungen einzuhalten. Das heißt: Beim Fällen und Schmücken des Baumes dürfen maximal ein Haushalt und eine weitere Person gleichzeitig zugange sein. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Alle Beteiligten müssen zudem den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Dieser darf nur beim Aufstellen an sich unterschritten werden. Und das auch nur, wenn die Gemeinde etwa die Bauhofmitarbeiter, die örtliche Feuerwehr oder auch eine private Firma mit dem Aufstellen beauftragt hat und das Zusammenwirken, wie es juristisch korrekt heißt, zwingend nötig ist. Konkret bedeutet das, dass nur so viele beim Aufstellen des Maibaumes dabei sein sollten, wie dafür tatsächlich gebraucht werden. Was das für Maibaumfeste aller Art bedeutet, liegt auf der Hand: Sie können allenfalls im kleinsten Rahmen zuhause stattfinden, mit einem Haushalt und einer weiteren Person. Ein Übersicht der schönsten Unterallgäuer Maibäume der vergangenen Jahre finden Sie hier: Das sind die schönsten Maibäume der Region

