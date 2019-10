vor 23 Min.

Das noch bessere Super-Jahr

Die Stadt Mindelheim kann sich über glänzende Zahlen aus 2018 freuen. Allerdings macht der Kämmerer auch klar: Es wird nicht so bleiben

Von Johann Stoll

2018 war ein außergewöhnlich gutes Jahr für die Stadt Mindelheim. Die Steuereinnahmen sprudelten wie noch nie und der leichte Abschwung in einigen Wirtschaftsbranchen wurde erst im Jahr 2019 spürbar. Kämmerer Wolfgang Heimpel machte den Mindelheimer Stadträten nun eine ganz besondere Freude: Er legte die Abschlussrechnungen für 2018 vor, und die sorgten für richtig gute Stimmung. Demnach war das Jahr 2018 sogar noch besser gelaufen als noch vor Monaten vermutet.

Eigentlich war eine Entnahme von zwei Millionen Euro aus der Rücklage vorgesehen, erläuterte Heimpel. Am Ende war das gar nicht notwendig. Es konnten sogar knapp 570.000 Euro in die Rücklage gelegt werden. Damit lief das Jahr gegenüber der Kalkulation um 2,57 Millionen Euro besser.

Um rund 5,5 Millionen Euro lagen die Einnahmen höher als erwartet. Besonders üppig sprudelten folgende Einnahmequellen. Aufgeführt sind die Mehreinnahmen:

Gewerbesteuer: 2,42 Millionen ¤.

Steuerlicher Querverbund: 1,46 Millionen ¤.

Zinsnachzahlungen: 274.000 ¤.

Grundsteuer: 137.000 ¤.

Holzverkauf: 136.000 ¤.

Realsteuern: 123.000 ¤. Die Stadt hat aber auch besser abgeschnitten, weil sie weniger ausgeben musste.

Minderausgaben Kindertagesstätten: 281.000 ¤.

Minderausgaben Straßen/Brückenunterhalt: 102.000 ¤. Einige Gelder flossen aber auch nicht wie erhofft. Zuschüsse für die Sanierung von Hallenbad und Turnhalle in Höhe von 430.000 Euro stehen nach wie vor aus. Ebenso hat der Freistaat Zuschüsse für die Generalsanierung der Grundschule (Haus B) in Höhe von 199.000 Euro noch nicht überwiesen.

198.000 Euro an Städtebaumitteln fehlen noch in der Kasse ebenso wie Zuschüsse für das Krippenmuseum (136.000 ¤), die Breitbandversorgung (175.000 ¤) und Erschließungsbeiträge für die Stillachstraße und den Heimenegger Weg in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Manfred Salger (CSU) hakte bei den noch ausstehenden Zuschüssen für den Bahnübergang Bad Wörishofer Straße in Höhe von 275.000 Euro nach. Der Bau ist im Dezember 2012 abgeschlossen worden. Der Kämmerer sagte, federführend sei das Landratsamt zuständig. Die letzten Rechnungen seien jetzt erst eingegangen, so dass dieses Projekt wohl demnächst auch in den Büchern abgeschlossen werden kann.

Über 7,7 Millionen Euro an Ausgaben hat die Stadt beschlossen, aber noch nicht verbaut. Der Schuldenpegel 2019 ist auf unter 7,4 Millionen Euro gefallen. Rund 456.000 Euro konnten 2018 getilgt werden. Insgesamt sprach Kämmerer Heimpel von einem „wirklich guten Jahr 2018“.

