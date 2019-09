Das passiert mit dem Maria-Ward-Kloster in Mindelheim

Plus Bald soll sich das Erdgeschoss des Maria-Ward-Klosters in Mindelheim wieder mit Leben füllen. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Übergangslösung.

Fast vier Monate ist es inzwischen her, seit die letzten Maria-Ward-Schwestern das Kloster in der Mindelheimer Maximilianstraße verlassen haben. Was geschieht jetzt mit dem Gebäude, in dem neben einer eigenen Kapelle auch ein Internat des Kolping Bildungswerkes untergebracht ist?

Das ist nach wie vor offen. Wie die Provinzleitung der Congregatio Jesu in München auf Nachfrage der MZ mitteilt, hat sie die Pro-Secur-Vermögensberatungs- und -verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln und München als Generalentwickler für die Immobilien in der Maximilianstraße 61 und 63 beauftragt. Das Unternehmen betreue seit fast 30 Jahren Ordensgemeinschaften im In- und Ausland in den Bereichen Vermögensverwaltung und Immobilienmanagement. „Geplant ist daher, dass die Pro Secur die Immobilien erwirbt und entwickelt, um diese nach Fertigstellung an kirchliche Investoren weiterzuveräußern. So soll sichergestellt werden, dass die Herz-Jesu-Kapelle weiterhin genutzt werden kann“, so Ansgar Nonte, der Verwaltungsleiter der Mitteleuropäischen Provinz der Congregatio Jesu.

Bald beginnen die Planungen rund um das Maria-Ward-Kloster in Mindelheim

Als nächster Schritt werde mit umfangreichen Planungen begonnen. Dabei solle unter anderem geprüft werden, ob im Innenhof des Schwesternareals ein Gebäude mit einer Tiefgarage errichtet werden kann, die auch öffentlich genutzt werden könnte. Das in den Räumen des Klosters untergebrachte Maria-Ward-Internat mit offener Ganztagsschule soll unter der Trägerschaft des Kolping Bildungswerkes erhalten bleiben. „Alle Beteiligten hoffen, dass die zahlreichen Ideen und umfangreichen Planungen um die Jahreswende abgeschlossen sind und möglichst bald mit der konkreten Umsetzung begonnen werden kann“, so Ansgar Nonte.

Als erste Neuerung wird in einigen Räumen im Erdgeschoss des ehemaligen Schwesternhauses vorübergehend eine Kinderkrippe einziehen. Ab Montag, 30. September, sollen dort vorerst neun Kinder betreut werden. Insgesamt finden in der Krippe 15 Kinder Platz. Wie die Stadt als Trägerin auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich dabei um eine Übergangslösung, bis die Marcellin-Champagnat- und die Christoph-Scheiner-Krippe entsprechend ausgebaut sind, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Wie lange die Kinder im Maria-Ward-Kloster bleiben werden, sei deshalb momentan noch schwer zu sagen. Die Stadt geht aber von zwei Jahren aus. In dieser Zeit sollen in der „Übergangskrippe“ auch die Kinder von Familien unterkommen, die unter dem Jahr zuziehen.

