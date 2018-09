12:05 Uhr

Das steckt hinter den seltsamen Spinnenfäden

Rätselhafte "Spinnenfäden" am Himmel

Kreisfachberater Markus Orf vom Landratsamt erklärt das Phänomen, das viele MZ-Leser beobachtet haben.

Von Alf Geiger

Rätselhafte Spinnenfäden am Himmel sorgten am Donnerstagnachmittag für Aufregung, zahlreiche Leser meldeten sich besorgt bei der MZ-Redaktion und wollten wie Elisabeth Vogel aus Türkheim wissen: Handelt es sich bei diesem Phänomen um ein seltenes Naturschauspiel? (Hier der Artikel dazu: Rätselhafte „Spinnenfäden“ am Himmel ) Oder muss man sich vielleicht sogar Sorgen machen? MZ-Redakteur Alf Geiger fragte nach bei Markus Orf, der beim Landratsamt Unterallgäu als Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege tätig ist.

Hallo Herr Orf, Sie kennen sich mit Spinnen aus?

Orf: Ein wenig. Ich habe den MZ-Artikel natürlich auch gelesen und habe mich daraufhin erst einmal genau informiert. Eine andere vernünftige Erklärung habe ich nicht gefunden als: Das ist ein völlig normales Naturphänomen.

Der Kreisachberater hat keine andere Erklärung für das Naturphänomen

Also Spinnenfäden?

Orf: Davon gehe ich aus. Wie gesagt, eine andere Erklärung habe ich auch nicht.

Viele Menschen in der Region waren überrascht von der großen Menge, die offenbar am Donnerstagnachmittag an vielen Stellen im Unterallgäu zu beobachten war.

Orf: Beim Landratsamt hat sich deshalb bislang noch niemand gemeldet. Es könnte daran liegen, dass diese Spinnenfäden aufgrund der tief stehenden Sonne so gut zu erkennen waren.

Das ist alles?

Orf: Vermutlich ja. Im Herbst lagern sich dann wohl auch kleine Tautropfen an den Spinnenfäden ab, dadurch sind sie besser zu erkennen.

Wieso fliegen diese Fäden dann durch die Luft?

Orf: So verbreiten sich Spinnenarten, in der Regel sind das wohl Kreuzspinnen. Aus ihren Spinnspulen und winzigen Spinndrüsen werden ganze Bündel von mikroskopisch dünnen Fäden gebildet, an deren Ende dann eine kleine Spinne hängt. Diese Fäden können mehrere Meter lang sein. Auf diese Weise werden die kleinen Spinnentiere über weite Entfernungen transportiert.

Der Altweibersommer hat von den Spinnenfäden seinen Namen

Also überhaupt kein Grund zur Beunruhigung?

Orf: Wenn es sich wirklich nur um solche Spinnenfäden gehandelt hat, dann gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Von diesem Naturphänomen hat diese Jahreszeit auch ihre Bezeichnung: Altweibersommer. Das geht angeblich auf die dünnen, grauen Haare älterer Frauen zurück, an die solche Spinnenfäden erinnern.

