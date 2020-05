Datum für Saisonstart steht: Der Allgäu Skyline Park öffnet wieder

Plus Gute Nachrichten für Achterbahnfreunde: Der Allgäu Skyline Park darf wieder öffnen. Parkchef Joachim Löwenthal verrät ein genaues Datum für den Saisonstart und mehr über die neueste Attraktion.

Seit Langem hoffen alle Adrenalinjunkies darauf, dass der Allgäu Skyline Park seine Pforten wieder öffnet. Die seit der Corona-Krise geltenden Anforderungen an die Schutz- und Hygienemaßnahmen seien laut Parkchef Joachim Löwenthal schon seit Längerem umgesetzt, da die Verantwortlichen im Skyline Park schon auf einen früheren Termin zur Saisoneröffnung gehofft hatten. Das hat leider nicht geklappt - aber nun kann Löwenthal sich endlich auf einen konkreten Eröffnungstag freuen.

Ab Juli lockt ein "Weltrekord" in den Skyline Park

1999 wurde der Freizeitpark eröffnet und hat sich in dieser Zeit zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Bayern entwickelt. In der Hochsaison sind bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigt, die sich um das Wohl der rund 400.000 Parkbesucher pro Saison kümmern.

Der Skyline Park eröffnet am Samstag, 30. Mai, seine Pforten, wie Parkchef Joachim Löwenthal auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat.

Derzeit laufen auch die Bauarbeiten für die neueste Attraktion auf Hochtouren, die vermutlich ab Juli die Besucher in luftige Höhen wirbeln wird: Das höchste Kettenkarussell der Welt soll dann auf dem Gelände des Freizeitparks 142 Meter über den Köpfen der Parkbesucher umherwirbeln. Schon im Vorjahr hatte die Betreiberfamilie Löwenthal eine neue, spektakuläre Mega-Attraktion angekündigt.

Die neue Attraktion des Skyline Park übertrifft damit den bisherigen „Rekordhalter“, der mit 137 Metern in Orlando/Florida steht. Schon im Vorjahr wurde eine neue, spektakuläre Mega-Attraktion auf dem rund 60 Hektar großen Gelände angekündigt. Die neue Attraktion des Skyline Park übertrifft damit den bisherigen „Rekordhalter“, der mit 137 Metern in Orlando/Florida steht.

