Debatte

vor 12 Min.

Das hat der Stadtrat mit dem Kurhaus-Café in Bad Wörishofen vor

Das Café im Kurhaus in Bad Wörishofen ist etwas in die Jahre gekommen. Mit einer Sanierung soll das Kurhaus und die Kurstadt insgesamt attraktiver werden. Dafür will der Stadtrat nun gut eine Viertelmillion Euro investieren.

Plus Lange diskutierten die Stadträte über die Frage, was „rentierliche Kosten“ für eine Kommune sind und was sich die Kneippstadt leisten kann und will.

Von Wilhelm Unfried

Einen Aufreger gab es bei der jüngsten Stadtratssitzung. Und das bei einem Tagesordnungspunkt, bei dem man keine Kontroversen vermutet hatte. Es ging um die Umgestaltung des Kurhauscafés und darum, in das Förderprogramm „Innenstadt beleben“ zu kommen. Dominic Kastner (Generation Fortschritt) gab den Anstoß zu einer Grundsatzdiskussion, ob man Investitionen nicht auch nach dem Gedanken der „Rentierlichkeit“ prüfen müsse. Hier konkret stellte er die Frage, nach wie vielen Jahren die Ausgaben sich zu amortisieren ließen.

