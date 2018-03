vor 54 Min.

Defektes Heizgerät fängt Feuer

Ein defektes Heizgerät im Badezimmer der Wohnung war am Dienstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr geht laut Kommandant Ulrich Schwelle von einem technischen Defekt aus.

Weil er das Feuer in der Wohnung in der Gerner Straße am Dienstagabend selbst löschen wollte, erlitt ein Türkheimer Familienvater eine Rauschvergiftung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als die Türkheimer Feuerwehr wenige Minuten nach dem Alarm um 21.11 Uhr vor Ort eintraf, hatten die Retter den Zimmerbrand auch schnell im Griff. Nach gut drei Stunden war die Wohnung der Familie dann von den 25 Einsatzkräften wieder soweit durchgelüftet worden, dass sich die Bewohner in ihren eigenen Betten zum schlafen legen konnten.