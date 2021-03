vor 40 Min.

Demo gegen Corona-Konzept

Am Montag auf dem Rathausplatz in Türkheim

Unter dem Motto „Kindergarten und Schule An und Aus, jede Woche, welch ein Graus“ findet am Montag, 29. März, von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Türkheim eine Demo statt, die auch vom Landratsamt genehmigt wurde. Die Initiatoren wollen mit lautem Protest für eine dauerhafte Öffnung der Kindergärten und Schulen mit Konzept und unabhängig vom Inzidenzwert demonstrieren. Die aktuelle Regelung, dass der Inzidenzwert von Freitag die Folgewoche bestimmt, führe „zu einem ständigen Hin und Her, was für die Kinder und Lehrer nicht tragbar ist“, heißt es in einer Mitteilung: „Wir wollen Verlässlichkeit für die Kinder´“, so Silvia Hörl aus Türkheim, eine der Initiatorinnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten neben einer Maske „alles mitbringen, was Krach macht und an den Abstand denken“, so Sylvia Hörl. (mz)

