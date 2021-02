vor 33 Min.

Den Narrenbaum des Mindelheimer Durahaufa suchen

Der Narrenbaum des Durahaufas geht in Mindelheim auf Wanderschaft.

Das Unterallgäu gilt nicht umsonst als Faschingshochburg. So versucht der Durahaufa Mindelhoim, trotz Corona Faschingsstimmung aufkommen zu lassen.

Von Sandra Baumberger

Die Mindelheimer Hästräger haben wie berichtet einen kleinen Narrenbaum auf Wanderschaft geschickt. Er taucht seitdem immer an verschiedenen Orten in Mindelheim auf und soll, so Vizezunftmeisterin Caroline Schaffer, zeigen: „Hallo, wir sind hier und der Fasching bleibt auch weiterhin da! Das soll für die Mindelheimer einfach ein kleiner Farbklecks sein!“ Daneben gibt es noch weitere Ideen, aber die hängen von den weiteren Corona-Regeln ab und sollen zudem eine Überraschung sein.

Der Durahaufa ist froh, dass sich im vergangenen Fasching keines der Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert hat

Der Zunftrat hält derweil über Videokonferenzen Kontakt und es gibt Videonachrichten an die Mitglieder. Auch auf den Faschingsbeginn hat der Durahaufa wie einige andere Vereine virtuell angestoßen.

Das alles ersetzt zwar nicht den „richtigen“ Fasching, aber in Anbetracht dessen, dass die Corona-Welle vergangene Fasnacht ins Unterallgäu geschwappt ist und keines der Mitglieder vor oder nach der Saison betroffen war, „sind wir einfach nur dankbar“, so Caroline Schaffer,

Rathaussturm: Frundsberg schlägt den Durahansl zum Ritter

