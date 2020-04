vor 25 Min.

Der AfD-Mann im neuen Mindelheimer Stadtrat

Christian Sedlmeir – der Mensch und seine Ziele

Seit 20 Jahren lebt Christian Sedlmeir in Mindelheim. Aufgewachsen ist er in Landsberg/ Lech. Die Arbeit bei den Grob-Werken hat den gelernten Fahrzeugmechaniker in die Unterallgäuer Kreisstadt geführt. Längst fühlt sich der Familienvater von zwei Kindern hier zuhause, wo er im eigenen Heim lebt. Auch ehrenamtlich ist er aktiv.

Bei der Mindelheimer Feuerwehr war er auf Landkreisebene als Ausbilder im Einsatz. Beim Roten Kreuz fährt Sedlmeir im Rettungsdienst mit. Und nun ist er neu in den Stadtrat gewählt worden – für die AfD. Und bei der Stadtkapelle in Landsberg war er über viele Jahre als Klarinettist dabei. Sieben mal durfte er beim Oktoberfest mitmarschieren. Aus Zeitgründen pflegt er die Musik heute aber nicht mehr.

Politik hat den 56-Jährigen immer schon interessiert, aber aktiv ist er erst in jüngster Zeit geworden. Ihm gefällt manches nicht im Land. Er spricht von einer „Unruhe im Volk“. Er sei nicht fremdenfeindlich, versichert Sedlmeir. Aber Ausländer sollten sich „unseren Sitten und Gebräuchen anpassen“, findet er. Das gelte auch für Deutsche im Ausland, die sich erst einmal informieren sollten, wie man sich dort benimmt.

Die CSU ist eigentlich seine politische Heimat, aber nur die CSU von vor 20 Jahren und älter. Machertypen beeindrucken Sedlmeir. Helmut Schmidt, der als Bürgermeister das Hamburger Hochwasser 1962 zu bewältigen hatte, ist so einer. Oder Franz Josef Strauß, der Übervater der CSU.

Eng verbunden ist Sedlmeir mit der Bundeswehr. Zeitsoldat war er in Lagerlechfeld. Regelmäßig nimmt er noch heute an Wehrübungen teil. Erst im Februar hat er sich zum Schießausbilder Handwaffen ausbilden lassen. Wegen seiner AfD-Mitgliedschaft habe er noch nie Probleme bei der Bundeswehr gehabt, sagt er. Das Landeskommando Bayern der Bundeswehr, Regionalstab Süd, ließ eine entsprechende Anfrage der MZ unbeantwortet.

Im Stadtrat will er sich für eine gute ärztliche Versorgung, für Handwerksbetriebe und bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Die Parteimitgliedschaft sollte in der Kommunalpolitik keine Rolle spielen, findet er. „Die Bürger wollen, dass wir uns für ihr Wohl einsetzen“. Dazu will Christian Sedlmeir im neuen Stadtrat seinen Beitrag leisten. (jsto)

Themen folgen