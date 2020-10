06:00 Uhr

Der Arbeitsmarkt im Unterallgäu stabilisiert sich weiter

Plus Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk sinkt im Oktober auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist auch im Oktober weiter zurückgegangen. Im Bezirk Mindelheim der Arbeitsagentur Memmingen hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober um 66 auf 1084 Personen verringert. Das waren 345 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Wirtschaftsraum Mindelheim war im Oktober mit 2,6 Prozent die niedrigeste aller von der Arbeitsagentur betreuten Wirtschaftsräume. Noch ein bisschen besser sieht die Quote mit 2074 Arbeitslosen im Landkreis Unterallgäu aus: Sie sank gegenüber den Zahlen vom September um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Das Unterallgäu hat damit weiterhin eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland.

Arbeitslosenquote liegt im Unterallgäu aktuell bei nur drei Prozent

Im Oktober ging die Arbeitslosigkeit im bayerischen Teil des Allgäus erneut zurück. Mit genau drei Prozent erreichte die Arbeitslosenquote den niedrigsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Das Ergebnis lag um 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Gut 800 Frauen und Männer waren weniger arbeitslos als im September. Der Abstand zum Vorjahr nahm in den vergangenen Wochen kontinuierlich ab, bleibt aber weiter spürbar. „Der Arbeitsmarkt hat sich im Allgäu zuletzt weiter stabilisiert. Mit gut 11.800 arbeitslosen Menschen wurde die niedrigste Zahl seit Beginn der Pandemiekrise erreicht. Der Abstand zu den Ergebnissen des Vorjahres ist in den vergangenen vier Monaten von Monat zu Monat geringer geworden. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach weiteren Arbeitskräften zugenommen“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Bei verschiedenen Personengruppen ging die Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich zurück. Markant verbesserte sich die Situation für Jüngere unter 25 Jahren. Annähernd 300 Kräfte weniger waren arbeitslos als im Monat zuvor. Die Aufnahme einer neuen Tätigkeit oder der Beginn eines Studiums führten in einer Reihe von Fällen zur Beendigung der Arbeitslosigkeit. Zuletzt waren noch etwas mehr als 1.300 Menschen im Alter bis zu 25 Jahren arbeitslos. Eine ähnlich günstige Entwicklung verzeichnete die Gruppe der Ausländer: 240 von ihnen beendeten im Oktober ihre Arbeitslosigkeit. Gut 2.950 Personen aus dieser Gruppe waren im Oktober weiterhin auf Arbeitsuche. Leichte Verbesserung gab es auch bei Menschen im Alter von 50 Jahren oder älter: Hier lag der Rückgang bei 36 Frauen und Männern.

Immer mehr Betriebe stellen ein: Besonders Logistik ist gefragt

Zuletzt haben Betriebe wieder mehr neue Stellen zur Besetzung hereingegeben. 1.175 zusätzliche Beschäftigungsangebote bedeuteten die höchste Zahl seit Februar dieses Jahres. Der Gesamtbestand an Beschäftigungsmöglichkeiten erhöhte sich aktuell auf mehr als 4.600 Angebote. Stark gefragt waren Kräfte für Tätigkeiten in der Logistik. Knapp 70 weitere Stellenangebote galt es zu besetzen. Gesucht wurden insbesondere Berufskraftfahrer, Fahrer von Baufahrzeugen sowie Triebfahrzeugführer im Eisenbahnverkehr.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Tätigkeiten in Hotellerie und Gastronomie. Annähernd 140 Beschäftigungsmöglichkeiten für Köche und Servicepersonal stellten Betriebe zusätzlich zur Verfügung. Daneben galt es im gesamten Agenturbezirk 80 neue Stellen für Kräfte im Verkauf zu besetzen. Im Baugewerbe läuft es weiter gut. Das zeigt sich auch an 70 neuen Stellen für Maurer, Maler, Bodenleger, Klempner und für Tätigkeiten in der Gebäudetechnik. Erziehungskräfte, Altenpfleger sowie Mitarbeiter in Arzt- und Zahnarztpraxen blieben ebenfalls weiter gefragt. (mz)

