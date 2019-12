10:46 Uhr

Der Countdown für die Kommunalwahl läuft

Am 15. März 2020 werden in Bayern Kreistage und Gemeinderäte neu gewählt. Ab heute können Wahlvorschläge gemacht werden.

Vor der Wahl im nächsten Jahr gibt es für die Bewerber im Unterallgäu einige Fristen – und auch Hürden.

Bis zur Kommunalwahl am 15. März 2020 sind es zwar noch einige Wochen, doch für die Kandidaten und die, die es noch werden wollen, läuft bereits jetzt der Countdown. Denn wie Frank Rattel, Leiter des Sachgebiets „Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung“ am Landratsamt, erklärt, gibt es einige Fristen zu beachten: Wahlvorschläge kann man demnach von Mittwoch, 18. Dezember, bis Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr einreichen. Und zwar im Falle von Kreistags- und Landratskandidaten beim Landratsamt und bei Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten bei der jeweiligen Gemeinde. Ob die eingegangenen Wahlvorschläge auch zulässig sind, darüber entscheiden die jeweiligen Wahlausschüsse bis zum 4. Februar.

Nichtig kann ein Wahlvorschlag beispielsweise dann sein, wenn nicht richtig zur Aufstellungsversammlung geladen wurde, so Rattel. Während Parteien ihre Kandidaten in einer internen Sitzung nominieren können, muss zu den Aufstellungsversammlungen der übrigen Listen, die es in vielen Gemeinden gibt, öffentlich geladen werden.

Mindestens 385 Unterallgäuer müssten Jürgen Konrad unterstützen

Im Falle von Jürgen Konrad, der sich wie berichtet für die Unabhängige Allgäuliste um das Amt des Landrats bewerben will, bedeutet das, dass er seine Nominierungsversammlung im ganzen Landkreis öffentlich machen muss. Wird er schließlich von mehr als der Hälfte der anwesenden Wahlberechtigten als Landratskandidat nominiert, gibt es aber noch eine weitere Hürde: Weil die Unabhängige Allgäuliste noch nie Kandidaten für eine Wahl gestellt hat, braucht er zudem die Unterschriften von mindestens 385 Bürgern, die seine Kandidatur unterstützen. Die Unterschriftenlisten dafür müssen die Gemeinden auslegen. Die Bürger haben dann bis zum 3. Februar Zeit, sich in die Listen einzutragen. „Ähnlich wie bei einem Volksbegehren gibt es in den Rathäusern dann auch erweiterte Öffnungszeiten“, erklärt Rattel.

Auch Bürgermeisterkandidaten, die sich über eine noch neue Liste um das Amt bewerben, brauchen diese Unterstützungs-Unterschriften, allerdings deutlich weniger als ein Landrats-Anwärter. Wie viele sie benötigen, hängt von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab: In einer 2000-Einwohner-Gemeinde sind es 50 Unterschriften, in einer Stadt wie Mindelheim 180. Bei Gruppierungen, die bereits bei früheren Wahlen erfolgreich angetreten sind, sowie bei Parteien, die bei einer vorangegangenen Wahl mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, genügen dagegen zehn Unterschriften unter dem Wahlvorschlag.

In Markt Wald und Bad Wörishofen gibt es Herausforderer

In den Gemeinden im östlichen Unterallgäu, in denen sich der bisherige Bürgermeister nicht mehr zur Wahl stellt, haben bereits ein oder mehrere Kandidaten ihr Interesse bekundet: In Kirchheim bewerben sich Ernst Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer um die Nachfolge von Hermann Lochbronner. In Kammlach will Birgit Steudter-Adl Amini von der Zweiten zur Ersten Bürgermeisterin gewählt werden und in Eppishausen wurde Susanne Nieberle als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Im Falle ihrer Wahl würde sie Josef Kerler nachfolgen. In Salgen schließlich will Roland Hämmerle Johann Egger beerben. In Salgen und Bronnen wurde Roland Hämmerle bereits als Bürgermeisterkandidat nominiert, in Hausen findet die Nominierungsversammlung heute Abend statt.

Herausforderer gibt es bisher in Markt Wald, wo Ralf Wohlfahrt (Freie Wähler) gegen Peter Wachler (CSU) antritt und in Bad Wörishofen, wo sich neben Amtsinhaber Paul Gruschka (Freie Wähler) sein bisheriger Stellvertreter Stefan Welzel (CSU), Doris Hofer (Grüne), Alexandra Wiedemann (FDP) und Regine Glöckner (Team-Kneippstadt-SPD) um die Gunst der Wähler bemühen.

Weitere Informationen rund um die Kommunalwahl gibt es im Internet unter www.unterallgaeu.de/wahl. (baus)

