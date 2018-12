vor 57 Min.

Der Dorfcharakter soll erhalten bleiben

Ein Investor möchte in Zaisertshofen auf 17000 Quadratmetern eine Wohnsiedlung errichten

Von Wilhelm Unfried

Auf Ablehnung stieß im Marktrat Tussenhausen die Anfrage eines Investors für die Schaffung eines Wohngebietes „Am Anger“ auf einer Fläche von 17000 Quadratmetern in Zaisertshofen.

Vor allem die Anlieger hatten sich im Vorfeld der Beratungen zusammengeschlossen und massive Bedenken geäußert: „Das Bauvorhaben passt nicht zur vorhandenen Bebauung und wird zu einer ,Verstädterung’ führen“, wurde in einem gemeinsamen Schreiben an die Gemeinde ausgeführt, das Bürgermeister Johannes Ruf zu Beginn der Sitzung vortrug.

Es gibt zwar noch keine konkreten Pläne, der Gemeinde lag nur eine Anfrage vor, ob man am „Am Anger“ in Zaisertshofen ein Wohngebiet errichten könne. Das Areal hat aber eine Größe von 17000 Quadratmetern, sodass die Nachbarn hellhörig wurden.

In einem Schreiben wandten sich die Anlieger gegen diese massive Bebauung. Ihre Hauptargumente: Das Vorhaben passe nicht zur vorhandenen Bebauung mit meist eineinhalbstöckigen Häusern, ein derart massives Wohngebiet sei ein Fremdkörper im Ortsbild und würde zur Verstädterung von Zaisertshofen mit vielen negativen Nebenerscheinungen führen.

Der Bürgermeister machte klar, dass der Bauträger die Gemeinde brauche. Aufgrund des Größenverhältnisses müsste die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellen.

Er beurteile das Vorhaben danach, ob es gut oder schlecht für Zaisertshofen sei. Und hier sehe er eine Reihe von Gefahren. Einmal trete man eine Preisspirale bei den Grundstückspreisen los, die am Ende auch der Gemeinde teuer zustehen kommen könnte. Weiter müsse man mit erheblichen Folgekosten bei der Infrastruktur rechnen. Die Diskussion war kurz und doch eindeutig. Marktrat Johann Schmid fasste zusammen: „Unser Dorf soll ein Dorf bleiben, so etwas hat hier keinen Platz!“

Um einer derartigen Entwicklung den Riegel vorzuschieben, wollen die Räte das Planungsrecht nicht aus der Hand geben. „Das Planungsrecht soll bei der Gemeinde bleiben“ betonte auch der Bürgermeister. Heißt, ein Bebauungsplan werde erst dann erstellt, wenn die entsprechenden Grundstücke in der Hand der Kommune sind. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Weiter beschloss das Gremium, in der Sonnenstraße in Tussenhausen einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Anlieger hatten einen Antrag bei der Bürgerversammlung eingebracht, weil in dem Gebiet 16 Kinder wohnen. Da es sich um keine Durchgangsstraße handle, stimmten die Räte für die Einrichtung einer Spielstraße.

