09:12 Uhr

Der Druck auf Dauerparker in Mindelheim wächst

Im Bereich der Hallstattstraße in Mindelheim darf nur noch zwei Stunden geparkt werden.

Die Anwohner waren kalt erwischt worden: Ohne Vorwarnung hat die Stadt Mindelheim entlang der Nordseite der Hallstattstraße und in der Alamannenstraße die Parkdauer auf maximal zwei Stunden verkürzt.

Auf Nachfrage erklärte Julia Beck vom Büro des Ersten Bürgermeisters, dass mit der neuen Regelung ein Dauerparken in dem Bereich verhindert werden soll. Von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr dürfen Autos dort nur noch bis zu zwei Stunden lang abgestellt werden. Das muss per Parkscheibe angezeigt werden.

Das gleiche gilt für die Alamannenstraße. Hier wurden an verschiedenen Stellen Parkverbote ausgesprochen, um den Wendehammer von Parkern frei zu halten. Hauptgrund für die Beschilderung ist, dass Dauerparker den Besuchern des Krankenhauses und des Landratsamtes die Möglichkeit genommen haben kurz zu parken.

Parkende Mitarbeiter aus dem Industriegebiet stellen die Stadt vor Probleme

Für die Anwohner des Bereiches stehen eigene Garagen oder Stellplätze auf eigenem Grund zur Verfügung. Laut Stadt hätten sogar einige Anwohner gefordert, die Parkscheibenregelung weiter in Richtung Osten auszuweiten.

Im Dr.-Jochner-Weg wurde die Südseite bereits 2014 mit Parkverboten versehen. Zuvor war die Straße zu schmal für den Verkehr und Fahrzeuge mussten auf den Gehweg an der Nordseite, der zum Schulwegenetz gehört, ausweichen.

Grundsätzlich stellen laut Stadtverwaltung die Fahrzeuge von Mitarbeitern aus dem Industriegebiet in diesen Bereichen ein großes Problem dar. Die Firma Grob habe im Nordbereich nicht so viele Parkplätze wie im Süden. Viele Mitarbeiter parkten im Bereich nördlich der Bahnlinie und gehen zu Fuß oder fahren mit Rollern zum Werkseingang auf der Nordseite der Firma.

Die Anwohner parken in der Regel auf ihren Grundstücken in den Garagen. Außerdem können in der Tiefgarage in der Alamannenstraße Parkplätze angemietet werden, teilte die Stadt weiter mit. (jsto)

Themen folgen