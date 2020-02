Der Durahansl in Mindelheim feiert 111. Geburtstag

Plus Am Gumpigen Donnerstag vor 111 Jahren gab es erstmals einen Durahansl in Mindelheim. Jetzt erzählt er, was er so alles erlebt und wen er gerne treffen würde.

Am Gumpigen Donnerstag haben zwar alle Narren Namenstag, aber jedes Jahr an diesem Tag Geburtstag, das hab’ nur ich, der Durahansl. Ich glaube, ich muss mich nicht extra vorstellen, Sie kennen mich bestimmt. Immerhin war ich schon der größte Hanswurst Europas – und bin es wahrscheinlich immer noch. Und der älteste wahrscheinlich auch. 111 Jahre guck’ ich jetzt schon vom Oberen Tor in die Mindelheimer Altstadt hinunter. Freilich nicht immer, sondern nur in den wichtigsten Wochen im Jahr, sonst tät’ ich am End’ ja noch narrisch werden. Weil Sie glauben ja nicht, was man von da oben alles sieht.

Mir reicht oft schon der Blick auf die parkenden Autos – auch nach all den Jahren alle schräg in den geraden Lücken – und ich bin froh, wenn ich wieder zurück ins Lager darf. Und auch wenn mancher behauptet, dass ich am Oberen Tor ja nur so rumhänge, kann ich Ihnen sagen: Mit diesem „Chillen“ von dem die jungen Leute immer reden, hat meine Tätigkeit rein gar nichts zu tun. Anders als mancher unterstellt, ist sie nämlich körperlich sehr fordernd. Denken Sie bloß an den Wind! Da muss man sich schon anstrengen, um – Hanswurst hin oder her – Haltung zu bewahren.

"Sabine" konnte dem Durahansl am Oberen Tor in Mindelheim nichts anhaben

Heuer hat die „Sabine“ ja auch ganz schön an mich hingestürmt und wollte mir mein Häs stibitzen. Aber in diesem Fall hat sich meine Verjüngungskur vor einem Jahr – übrigens bei Weitem nicht die erste, wie ich ganz offen zugebe – bezahlt gemacht. Mein Häs hat gehalten. Das war schon einmal anders: 1994 war es die „Lore“, die mich komplett zerrupft hat. Es hat aber nicht lange gedauert, bis ich wieder eingekleidet war. Das muss man meinen Kinderlein vom Durahaufa schon lassen: Sie gehen ganz schön sorgsam mit mir um. Wie sich die Mindelheimer schon seit meiner Geburt hervorragend um mich gekümmert haben. 1909, als mich ein paar Mitglieder der Männerriege des Mindelheimer Turnvereins nach einer Faschingssitzung aus der Taufe hoben, war ich ja noch klein. Gerade einmal acht Meter lang. Und als ich dann binnen eines Jahres auf 21 Meter gewachsen bin, haben mir die Mindelheimer gleich das entsprechend große Häs besorgt – und es im Laufe der Jahre immer wieder ausgetauscht, damit ich nicht in Lumpen gehen muss.

Anfangs war ich noch ein wenig einsam. Doch 1936 hat sich dann die Amme zu mir gesellt und hält mir seitdem den Rücken frei. Und seit 1953 kann ich meiner Columbine sogar in die Augen schauen, wenn sie kurz vor dem Gumpigen Donnerstag an der Musikschule aufgehängt wird.

Der Durahansl wünscht sich, auch einmal den zweiten Mindelheimer Hanswurschtl zu sehen, diesen Frundsberg

Ach ja, der Gumpige Donnerstag: der Nationalfeiertag der Mindelheimer Narren. Da herrscht schon immer Ausnahmezustand. Schon morgens sehe ich dann maskierte Bürger, die sonst nur mit Anzug und Krawatte ins Büro gehen. Heuer, so kam mir zu Ohren, will man mir mit einem 111-stimmigen Chor ein Geburtstagsständchen bringen. Jeder, der um 9.30 Uhr auf dem Marienplatz mitsingt, soll von der Stadt einen Krapfen bekommen. Angesichts der Kombination aus astronomischen Krapfenpreisen und der zu erwartenden Sängerschar wird das ein teures Vergnügen für die Stadt. Gut, dass sie in weiser Voraussicht bei der Freibadsanierung abgespeckt hat.

Beim närrischen Höhepunkt aber gerate ich dann wirklich in Wallung. Sobald der Faschingsumzug beginnt, bumpert und lärmt es unter mir, dass es eine wahre Freude ist. Manchmal allerdings, wenn die Faschingswagen gar so groß sind, da kratzt es mich dann schon arg am Bein. Aber dem närrischen Treiben zuzuschauen – solange es lustig ist und im Rahmen bleibt –, das macht mir schon viel Spaß. Schade, dass es nur einmal im Jahr ist.

Dabei habe ich mir sagen lassen, dass es alle drei Jahre wohl auch im Sommer ein großes Fest mit allerlei Verkleidung gibt. Gleich zwei Mal soll es dann so etwas wie einen Faschingsumzug durch die Stadt geben. Nächstes Jahr soll es wieder so weit sein. Mei, vielleicht erfüllt mir der Durahaufa dann ja einen Geburtstagswunsch und lässt mich auch mal den Frundsberg sehen, diesen zweiten großen Hanswurschtel von Mindelheim. Das wär’ schön.

