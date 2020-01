08:02 Uhr

Der Gewerbepark am Allgäu-Airport entwickelt sich positiv

Ein Überblick über die Unternehmen und Verbände, an denen der Landkreis Unterallgäu beteiligt ist.

Im Kreistag hat Kreiskämmerer Sebastian Seefried den Beteiligungsbericht des Landkreises für das Geschäftsjahr 2018 vorgestellt. Er zeigt die privat- und öffentlich-rechtlichen Beteiligungen des Landkreises, erläutert Unternehmenszweck und -struktur und gibt unter anderem Auskunft über die Gesellschafter, Bilanzdaten und etwaige Kredite.

Auf privatrechtlicher Seite ist der Landkreis demnach an folgenden Unternehmen und Verbänden beteiligt: Existenzgründerzentrum Memmingen und Unterallgäu, Gemeinnützige Landkreiswohnungsbau Unterallgäu, Landeplatz Mindelheim-Mattsies, VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben und Gewerbepark am Allgäu Airport. Ebenfalls aufgeführt werden die Projektentwicklungsgesellschaft Windkraft Unterallgäu und die Unterallgäu Aktiv GmbH, die wie berichtet jedoch aufgelöst werden sollen und sich derzeit in Liquidation befinden.

Die Landkreiswohnungsbau hat 1,55 Millionen Euro erwirtschaftet

Sehr gut entwickelt hat sich dem Kreiskämmerer zufolge die Beteiligung an der „Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG“. Die Grundbesitzgesellschaft, an der der Landkreis neben anderen Allgäuer Städten und Landkreisen mit sieben Prozent beteiligt ist, hat 2018 ein Jahresergebnis von 248.900 Euro erwirtschaftet. 2017 waren es 36.500 Euro. Die Gesellschaft wurde 2017 gegründet, um Gewerbeflächen am Flughafen zu vermarkten und neue Unternehmen anzusiedeln. Als weiteres positives Beispiel nannte Seefried die „Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH“. Hier hält der Kreis 60 Prozent der Anteile. 2018 erwirtschaftete die Landkreiswohnungsbau 1,55 Millionen Euro. 2017 waren es noch 891.800 Euro.

Auch an Kliniken und Seniorenheimen hält der Landkreis Unterallgäu Anteile

Auf öffentlich-rechtlicher Ebene ist der Landkreis Unterallgäu an den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren, den Kreisseniorenheimen in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen sowie folgenden Zweckverbänden beteiligt: Berufliche Schulen Bad Wörishofen, Gymnasium Türkheim, Gymnasium und Realschule Ottobeuren, Realschule Babenhausen, Hochwasserschutz Günztal, Landestheater Schwaben, Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller, Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried.