Der Goldfisch in der Mindel

Woher er kommt, wie er durchhält? Egal, er erfreut unsere Autorin

Wie kommt ein Goldfisch in die Mindel? Geschwommen, gehüpft, geflogen? Man weiß es nicht. Mir drängt sich die Vermutung auf, dass ein unseriöser Zeitgenosse sich seiner entledigt hat. Wie auch immer, der kleine Goldfisch scheint sich in der totalen Freiheit sehr wohl zu fühlen.

Wen wundert es? Ohne Quarantäne, ohne Ausgangsbeschränkung, ohne Abstandsgebot. Nun ja, ein weiterer Kollege ist auch weit und breit nicht in Sicht. Möglicherweise vermisst er aber einen Partner, mit dem er sich, im vorgeschriebenen Abstand, fischmäßig stumm austauschen könnte. Auch das entzieht sich unserer Kenntnis.

Wobei – ich muss gestehen – mir kurz die Idee kam, dem einsamen Goldfisch einen Gefährten aus meinem Fischteich zu vermitteln. Natürlich habe ich den Gedanken sofort wieder verworfen, um mich keiner Straftat schuldig zu machen. So zieht der kleine Rote nun seine stillen Kreise (er ist offensichtlich sehr standorttreu) und macht sich seine Gedanken über den Sinn oder Unsinn des Lebens. Vielleicht hat er ja sein kleines Herz bereits an eine ebenfalls ansässige Forellendame verloren, aber auch das kann man nicht mit Gewissheit sagen. Ich jedenfalls freue mich immer, wenn ich ihn sehe, feurig rot, eine kleine Flamme im grauen Alltag. Und jetzt? Heute werde ich ihn mal wieder besuchen bei der alten Bank an der Mindel. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange er alle Krähen- und Katzenattacken übersteht. Aber, für ihn, wie für uns alle gilt die Parole: Durchhalten, jetzt erst recht!

Aber mein Goldfisch hat durchgehalten, und wie! Ein kleines, vorösterliches Wunder ist geschehen: Der einsame Goldfisch hat einen Kollegen (Kollegin) bekommen. So schwimmen die beiden nun simultan in ihrer kleinen Domäne und machen einen recht glücklichen Eindruck. Und wer weiß, vielleicht steht ja auch schon die Frage einer Familienplanung im Raum, sodass eine neue Generation glücklicher Goldfische unser einheimisches Gewässer erobert. Und was das Wunder betrifft: Möglicherweise kann so etwas auch in einem anderen Zusammenhang vorkommen, denn das Osterfest naht, und wir alle dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Isolde Stein

