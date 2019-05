vor 41 Min.

Der Herbergsvater

Martin Ruf leitet zusammen mit seiner Frau das Maria-Ward-Internat in Mindelheim – und kann der Bezeichnung „Herbergsvater“ herzlich wenig abgewinnen. „Mich stört vor allem der Begriff ,Herberge‘“, sagt er. „Wir sind ja kein Hotel, wo es nur Kost und Logis gibt, sondern bemühen uns, so etwas wie eine zweite Familie für die Mädchen zu sein.“ Aber auch mit der Vaterrolle ist das so eine Sache: Der 42-Jährige sieht sich eher als Ratgeber. „Ich glaube, die Kinder erzählen uns Sachen, die sie zuhause nicht erzählen würden. Eben weil wir nicht Mama und Papa sind.“ Die Mädchen siezen ihn und natürlich agiere er mit ihnen anders als mit seinem siebenjährigen Sohn. „Der ist mir schon am wichtigsten.“ Am Vatertag wird er allerdings wie in all den Jahren zuvor auf seinen Papa verzichten müssen. Da steht im Internat nämlich traditionell der Jahresausflug an. „Die Mädels wissen zu schätzen, dass ich den Tag mit ihnen verbringe“, sagt Martin Ruf. Er selbst nimmt den Vatertag nicht so wichtig. „Das ist für mich ein christlicher Feiertag, auf den der Vatertag draufgesetzt ist.“ Und auch, dass er nicht mit seinem Sohn feiern kann, sei nicht weiter schlimm: „Lieber bin ich 364 Tage im Jahr für meinen Sohn da als nur an diesem Vatertag.“ (baus)

