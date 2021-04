Der Himmel als Werbefläche: "Skytexter" trainieren im Unterallgäu

Plus Mit mehreren Flugzeugen schreibt die Formation „Skytexter“ Botschaften aus Dampf ans Firmament. Das Training für die Aufträge findet am Allgäu Airport statt.

Ihre Plakatwand ist der Himmel: Die Kunstflieger mit dem Namen „Skytexter“ schreiben mithilfe eines Dampfsystems Werbebotschaften an den Himmel. Damit diese Sprüche vom Boden aus auch gut zu sehen sind, müssen die Piloten, die über das ganze Bundesgebiet verstreut leben, regelmäßig zusammen trainieren. Jetzt haben sich sechs „Skytexter“ zur Generalprobe für die Saison 2021 am Memminger Flughafen getroffen.

Die Idee zu der Fliegerformation mit Namen „Skytexter“ hatte Tim Tibo. Er ist begeisterter Kunstflugpilot und im Hauptberuf Flugkapitän einer deutschen Airline. Tibo sah bei einer Show im Ausland, wie Piloten mit mehreren Flugzeugen in enger Formation Schriftzüge oder Sätze an den blauen Himmel schreiben. So etwas sollte es auch in Deutschland geben. Deshalb gründete der in Oberbayern lebende Tibo zusammen mit mehreren Kunstflugpiloten die „Skytexter“.

Bei der Luftwerbung wird in 3000 Metern Höhe mit etwa 220 km/h geflogen

Luftwerbung ist bereits seit den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland weit verbreitet, entweder indem Buchstaben per Rauch an den Himmel gemalt oder Werbebanner hinter Flugzeugen hergezogen werden. Der Allgäu Airport bietet viel Platz und einer der „Skytexter“ ist ohnehin am Flughafen mit seiner Maschine stationiert. Also perfekte Trainingsbedingungen. Die sechs „Skytexter“ sind Kunstflieger, vier von ihnen steuern im Hauptberuf Airliner bei einer Fluggesellschaft. Zudem sind sie sehr erfahren im Formationsflug. Für die Flugzeuge gilt: Sie müssen alle ein sogenanntes Smoke-System besitzen, das den Dampf produziert. Außerdem sind alle kunstflugtauglich und weisen eine ähnliche Motorleistung auf, damit auch die Steigleistung vergleichbar gut ist. Wirklich schnell müssen die Maschinen gar nicht sein. Denn bei der Luftwerbung wird lediglich mit etwa 220 km/h geflogen.

Flugzeuge der Firma Skytexter trainierten über Memmingen und dem Unterallgäu. Im Hintergrund ist die Landebahn des Allgäu Airport zu sehen. „Bleibt gesund“ schrieben die „Skytexter“ an den Himmel über dem Unterallgäu. Die Buchstaben entstehen aus versprühtem Paraffinöl, das sich nach kurzer Zeit wieder auflöst.

Ganz wichtig sind hervorragende Sichtverhältnisse. Die fünf Flugzeuge fliegen in etwa 3000 Metern Höhe, ihre Werbebotschaften sind manchmal mehrere Kilometer lang. „Für die Schriftzüge verwenden wir umweltfreundliches Paraffinöl. Dieses wird bei hoher Temperatur verdampft“, sagt eines der „Skytexter“-Teammitglieder. Ein kleiner Extra-Tank mit dem Paraffin steckt im Rumpf. Dieses wird dann mithilfe einer Pumpe in den heißen Auspuff gespritzt. „Mittels eines computergesteuerten Systems bringen wir die einzelnen Buchstaben an den Himmel. Es bleiben dabei keine Rückstände in der Luft, sondern nur unsere Botschaften“, ergänzt er. Jedes Schriftzeichen ist etwa 200 Meter groß und damit vom Boden aus gut erkennbar.

Das Training am Allgäu Airport dient als Generalprobe für die ersten Aufträge in dieser Saison, die zunächst in München, dann in Hamburg, Berlin und auch über Frankfurt stattfinden. Über allen Metropolen wird für ein neues Produkt geworben. Vor dem Trainingsflug findet am Allgäu Airport eine ausführliche Besprechung statt. Dabei wird beispielsweise geklärt, wer auf welcher Position fliegt. Tibo synchronisiert das Ganze. Er gibt auch die Kommandos über Funk an seine Fliegerkollegen. Zudem führt er die Formation im Steigflug an, bei der die anderen Piloten in Form eines umgekehrten V leicht versetzt hinter ihm sind.

Auf der Einsatzhöhe schließen dann alle Maschinen zu Tibos Flugzeug auf, sodass sie in einer Reihe genau parallel zueinander fliegen. Nur so ist gewährleistet, dass die Buchstaben vom Boden aus zu lesen sind. Alle Flugzeuge sind über ein Computerprogramm via W-Lan miteinander vernetzt. Die Hardware sitzt in Tibos Flugzeug und sieht fast aus wie ein zweiter Steuerknüppel. Wenn er die Dampfbefehle mit den zuvor einprogrammierten Buchstaben und Wörtern gibt, wird Paraffinöl in die Abgasanlage der Flugzeuge gespritzt. Das funktioniert mit einer eigens erstellten Software so gut, dass ganze Sätze entstehen. „Bleibt gesund“ schreiben die „Skytexter“ bei ihrer Generalprobe in Großbuchstaben an den Himmel überm Unterallgäu.

