Der Kampf der Unterallgäuer Ärzte gegen Corona

Plus Die Pandemie fordert die niedergelassenen Ärzte in Mindelheim und im Landkreis Unterallgäu ganz besonders.

Von Johann Stoll

Den niedergelassenen Ärzten im Landkreis Unterallgäu hat das Coronavirus seit Ausbruch vor einem halben Jahr turbulente Zeiten beschert. Wiederholt mussten Praxen vorübergehend schließen, weil sich Ärzte oder medizinisches Personal angesteckt hatten oder weil Verdacht auf eine Infektion bestand. Berufskollegen, deren Praxen nicht betroffen waren, sprangen in die Bresche und leisteten Mehrarbeit. Auch die Tests, die die Mediziner vornahmen, forderten die Ärzte.

Arzt aus Bad Wörishofen: "Lockdown im März war alternativlos"

Dr. Heinz Leuchtgens aus Bad Wörishofen ist stellvertretender Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Memmingen-Mindelheim, dem alle Ärzte in dem Gebiet angehören. Aus medizinischer Sicht, sagt er, hat es im März keine Alternative zu den von der Politik verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens gegeben. Das sei keine Panikmache gewesen. „Wir wussten nicht, was auf uns zukommt“. Bei der Pandemie war zu befürchten, dass es in Deutschland zu Millionen von Opfern kommet.

Dass es viel besser gelaufen ist und Deutschland bisher vergleichsweises glimpflich davongekommen ist, sei dem „vernünftigen Verhalten der allermeisten Menschen zu verdanken“, sagt Leuchtgens. Er hat in seiner Praxis aber auch anderes erlebt. Einzelne wenige meinten, Mitarbeiterinnen bewusst anhusten zu müssen. Dazu hätten sie den Kommentar abgegeben, dass sie nicht an das Virus glaubten.

Ärzte lehnen Masken-Attest ab

Eine regelrechte Welle ganz besonderer Art gab es zwischendurch, bei der sich Leute von der Maskenpflicht ärztlich befreien lassen wollten. Leuchtgens und die allermeisten seiner Berufskollegen haben das abgelehnt. „Das wäre einem Freifahrschein gleichgekommen, andere anzustecken.“ Bundesweit gab es aber einige Ärzte, die solche Befreiungen ohne medizinische Notwendigkeit ausgestellt haben. Gegen sie ermitteln nun die Staatsanwaltschaften.

Belastetet waren einzelne Kollegen auch, weil sie in der Infektpraxis in Mindelheim und Memmingen mitgeholfen haben. Auch vor dem Krankenhaus in Landsberg wurden Abstriche mit Hilfe von Unterallgäuer Ärzten vorgenommen. Leuchtgens selbst hat auch freiwillig Telefondienst für die ärztlichen Vereinigungen übernommen.

Bürokratischer Mehraufwand wegen Covid-19-Pandemie

Besonders belastet sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Tragen der Schutzmasken. Bei den Tests tragen die Ärzte auch Schutzanzüge. Deshalb werden diese oft nur noch zu bestimmten Zeiten vorgenommen. In jedem Fall muss danach wieder gründlich desinfiziert werden.

Und noch etwas hat auch Corona mit sich gebracht: ein spürbarer bürokratischer Mehraufwand. So wird je nach Motivation einer Testperson anders abgerechnet. Wer von einer Auslandsreise kommt, da zahlt der Bund den Test. Wer sich nur dafür interessiert, ob er infiziert ist, für den springt Bayern in die Bresche und muss mit einer anderen fünfstelligen Ziffer abgerechnet werden. „Betriebswirtschaftlich ist das eine Unterdeckung“, sagt Leuchtgens. Der Aufwand ist also höher als die Gebühr, mit der die Leistung der Ärzte abgerechnet werden kann. So manche Praxis hat deshalb auch dankend abgelehnt.

Mit der nass-kalten Jahreszeit steigt das Risiko

Die Pandemie sei auch zu Lasten der Ärzte gegangen. Leuchtgens betont aber auch, dass es andere Branchen viel härter getroffen hat, etwa die Gastronomie oder die Kunstszene.

Im Herbst und Winter, wenn die aktuelle Schönwetterperiode vorbei ist, wird Corona wieder zur besonderen Herausforderung für die Ärzte und Mitarbeiter in den Praxen. Wenn es regnet und kälter wird, werden auch wieder Erkältungen um sich greifen. Für die Ärzte besteht dann das Problem zu unterscheiden, ob es sich um eine Corona-Infektion oder um einen harmlosen Husten oder Schnupfen handelt.

