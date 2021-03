vor 32 Min.

Der Kiebitz: eine schwäbische Erfolgsstory im Wertachtal

Plus Während die Kiebitz-Bestände bayernweit rückläufig sind, scheint sich im Wertachtal der Trend umzukehren. Das ist auch den Landwirten zu verdanken.

Von Markus Frobenius

Bayern- und deutschlandweit gelten die Kiebitz-Bestände als rückläufig, seit 1990 um bis zu 90 Prozent. Durch intensive Schutzmaßnahmen und eine hervorragende Mitarbeit der Landwirte scheint sich dieser Trend im Wertachtal nun umzukehren.

Die Region um Lamerdingen hat seit einigen Jahren eine Besonderheit in Schwaben: Dort wächst die Population von Kiebitzen – inzwischen soll auch der Große Brachvogel dort wieder heimisch sein. Und es habe auch im vergangenen Jahr wieder einen „hohen Bruterfolg“ gegeben, berichtet Ornithologe Alexander Klose vom Landesbund für Vogelschutz. Das liege in erster Linie an dem Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement.

Weil der Kiebitz sein Nest auf dem Boden baut, kann ihm die Landwirtschaft gefährlich werden

Das Artenhilfsprogramm Wiesenbrüter sei seit 2013 – mit nachträglichen Erweiterungen – ein wichtiger Baustein im bayerischen Biodiversitätsprogramm, mit dem Kernlebensräume gesichert und überlebensfähige Wiesenbrüterpopulationen erhalten werden sollen. „Das Gebiet zwischen Lamerdingen und Langerringen zählt zu den Wiesenbrüter-Kernlebensräumen in Schwaben. Seit 2018 werden deshalb auch im Wertachtal verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Kiebitze im Rahmen des Wiesenbrüter Brutplatzmanagement durch den Landschaftspflegeverband Ostallgäu zusammen mit Landwirten umgesetzt“, erklärt Klose.

Alexander Klose

Der Unterdießener organisiert, koordiniert und berät zusammen mit Johnny Fritzsche aus Flakenberg die Maßnahmen vor Ort. Dabei arbeiten sie vor allem mit den Landwirten zusammen. „Der Kiebitz ist ursprünglich ein Wiesenbrüter. Wegen des Rückgangs von lückigen und schütteren Feuchtwiesen muss er heute zum großen Teil auf Ackerflächen ausweichen. Denn der Kiebitz bevorzugt offene Flächen mit niedriger Vegetation, Offenboden und am besten nasse Senken. Das Kiebitznest wird auf dem Boden gebaut und besteht in der Regel aus vier Eiern. Die Hauptbrutzeit der Kiebitze im April und Mai fällt allerdings genau in die Phase der landwirtschaftlichen Ackerbearbeitung mit Ausbringung von Gülle, Grubbern, Einsaat oder Spritzen, wodurch die Vögel nur geringe Chancen zum Brüten haben“, erläutert Klose den Hintergrund. Deshalb müssen die Brutplätze ausfindig gemacht, markiert und dann die Bauern zur Mithilfe motiviert werden, die zum Beispiel deshalb erst ab 15. Juni im Grünland mähen.

2020 wurden zwischen Lamerdingen und Langerringen 64 Kiebitz-Brutpaare gezählt

„Mittlerweile geht die Entwicklung dahin, dass Landwirte Kiebitznester und geschlüpfte Junge an uns melden. Und die große Frage ist dann natürlich, wer in diesem Jahr die meisten Kiebitze hatte“, berichtet Klose. Diese Mitwirkung zeige Erfolge, doziert der Ornithologe: „2020 wurden zwischen Lamerdingen und Langerringen 64 Brutpaare und dabei ein Erfolg von 0,89 Flüggen pro Brutpaar festgestellt. Der Bruterfolg lag damit erneut über dem Aufzuchterfolg von 0,8 Jungvögeln pro Brutpaar, der als bestandserhaltend für den Kiebitz erachtet wird – 2019 wurde ein Bruterfolg von 0,94 Flüggen pro Brutpaar erreicht“.

Brachvogel vor Ort

Dabei kommt das Programm nicht nur den Kiebitzen zugute: „In den großen Wiesenlandschaften um Dillishausen, Kitzighofen und Gennach wurden daneben auch die deutlich selteneren Wiesenbrüterarten Braunkehlchen, Bekassine, Wachtelkönig und Großer Brachvogel nachgewiesen. Landwirt Georg Lochbrunner berichtete sogar von bis zu sechs Brachvögeln“, erzählt Klose.

Und da die Bestandsentwicklung der Wiesenbrüter als Indikator für die ökologische Qualität und Veränderung der Lebensräume im feuchten Grün- und Offenland gilt, sind die Spaziergänger dann auch in einer sauberen Umwelt unterwegs.

