Der Kreislehrgarten: Ideen-Fundgrube und Ort der Erholung

Plus Vor 20 Jahren wurde der Unterallgäuer Kreislehrgarten in Bad Grönenbach eröffnet. Seitdem hat sich viel getan. Warum der Garten immer einen Besuch wert ist.

Die Kräuter Sebastian Kneipps kennenlernen, die bunte Vielfalt unterschiedlichster Pflanzen bewundern, Kiwis und Beeren probieren, einen Schnittkurs besuchen oder mehr übers Imkern erfahren: Der Unterallgäuer Kreislehrgarten ist eine Lernstätte und Ideen-Fundgrube für alle Gartenliebhaber. Für viele Besucher ist der Garten mit seiner Lage auf dem Schlossberg, der Aussicht auf die Berge, den Mariengrotten und Ruheplätzen aber auch ein Ort der Erholung. Seit 20 Jahren befindet sich das grüne Paradies am Fuße des Hohen Schlosses in Bad Grönenbach.

Auch Bad Wörishofen war für den Kreislehrgarten im Gespräch

Eröffnet wurde der Kreislehrgarten im Juli 2000. Zuvor hatten sich die Unterallgäuer Kreisräte auf Anregung des damals stellvertretenden Landrats Georg Fickler intensiv mit der Errichtung eines Lehrgartens beschäftigt. Als Standorte waren neben Bad Grönenbach auch Klosterwald und Bad Wörishofen im Gespräch.

Bad Grönenbach kristallisierte sich schließlich jedoch als idealer Standort heraus – nicht nur wegen der idyllischen Lage, sondern auch aus ganz praktischen Gründen wie den vorhandenen Schulungsräumen. Außerdem wurden die Grünflächen rund ums Schloss bereits früher von Klosterschwestern als Garten genutzt. Und so beschloss der Kreisausschuss im November 1998, das Projekt in Bad Grönenbach zu verwirklichen.

Konkret wurde das Vorhaben schließlich durch eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis, dem Markt Bad Grönenbach und dem Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine.

Unser Bild zeigt (von links) die Gründer von damals: Stellvertretender Landrat Georg Fickler, Landrat Dr. Hermann Haisch, Bad Grönenbachs Bürgermeister Johann Fleschhut, Kreisfachberater Rupert Reinartz, Landschaftsarchitekt Heinz Bühler und Werner Würstle von der Unteren Naturschutzbehörde.

Viele fleißige Helfer packten im Kreislehrgarten ehrenamtlich an

Der Markt Bad Grönenbach stellte Gelände und Gebäude zur Verfügung, der Landkreis übernahm die Organisation und die Gartenbauvereine sagten ihre Hilfe zu. Viele fleißige Helfer aus den Vereinen griffen anschließend zu Hacke und Spaten und pflanzten den Kreislehrgarten in tausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit an.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Lehrgarten immer weiter: Unter anderem wurden ein Weinberg und ein Serpentinenweg mit allem Wissenswerten rund um Bienen angelegt. Es entstanden große, „lebende“ Lauben aus Spitzahorn und Hainbuche, die zum Verweilen im Schatten einladen. Zudem wurde eine Narzissenwiese mit 54 verschiedenen Sorten angepflanzt. 2012 wurde der Kreislehrgarten von der Bayerischen Gartenakademie zu einem der 70 schönsten Gärten in Bayern gekürt. Außerdem wurde die Anlage mehrfach als Fernsehkulisse ausgewählt – etwa für einen Kluftinger-Krimi oder als Drehort für Gartenmagazine.

Markus Orf ist der Verantwortliche für den Kreislehrgarten

Für die Pflege verantwortlich ist Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt. Zusammen mit zwei Mitarbeitern und den Mitgliedern von rund 30 Obst- und Gartenbauvereinen aus dem gesamten Landkreis hält er die Anlage in Schuss. Die Vereine stecken jedes Jahr rund 600 Arbeitsstunden in den Park und bereichern diesen mit ihren Ideen. Die Bauerngärten und Hochbeete bewirtschaften Bürger aus Bad Grönenbach mit Gemüseanbau. Neben der bunten Pracht aus Blumen, Stauden und Obstbäumen erwartet Besucher des Kreislehrgartens mittlerweile auch eine Vielzahl an Bildungsangeboten – von Führungen rund um Gartengestaltung und Obstsorten über Schnittkurse für Rosen, Reben oder Sträucher bis hin zu Lehrgängen zur richtigen Bienenhaltung.

Darüber hinaus kommt einmal im Jahr der „Pflanzendoktor“ in den Garten und berät Bürger zu Pflanzenkrankheiten. Die Angebote sollen wieder stattfinden, sobald dies angesichts der Corona-Pandemie möglich ist. (mz)

