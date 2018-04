09:05 Uhr

Der Landrat widerspricht Söder

Ministerpräsident Söder bringt in der Staatskanzlei ein Kreuz an.

Ministerpräsident soll sich für christliche Werte einsetzen, nicht nur fürs Kreuz, so die Meinung aus dem Landratsamt Unterallgäu

Von Johann Stoll

Vor laufenden Kameras war der bayerische Ministerpräsident am Dienstag zur Tat geschritten: Am Eingang der Staatskanzlei hängte Markus Söder ein Kreuz auf als Zeichen der „geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“. Unmittelbar nach der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung hatte Söder den Beschluss umgesetzt. Mit solchen Kreuzen sollen nun alle bayerischen Behörden ihre Bürger empfangen.

Aus dem Landratsamt Unterallgäu kommt Kritik an Söders Vorhaben

Bei Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) findet der Vorstoß wenig Gefallen. „Ich bin in diesem Fall anderer Meinung als Ministerpräsident Söder: Das Kreuz ist kein „Bekenntnis zur Identität“ und zur „kulturellen Prägung“ Bayerns. Söder liege ganz falsch, wenn er sagt, das Kreuz sei kein Zeichen einer Religion. „Vielmehr ist es DAS zentrale Zeichen des Christentums, und zwar weltweit! Für mich ist das Kreuz ein eindeutiges Zeichen des christlichen Glaubens und somit ein religiöses Symbol“, betont Weirather.

Auf dem Schreibtisch des Kreischefs steht seit vielen Jahren ein kleiner Engel. Den hat eine Ordensfrau dem Landrat geschenkt, die ihm nahe steht. „Ich bin Christ, habe das aber nie zur Schau gestellt. Persönlich ist es für mich also absolut in Ordnung, dass ein Kreuz in den Behörden aufgehängt wird.“

Weirather fügt aber an, dass es schade wäre, „wenn die Entscheidung des Ministerrats damit in Zusammenhang stünde, das Zeichen für Jesus Christus und unseren christlichen Glauben aus aktuellem Anlass politisch zu instrumentalisieren.“ Er hofft, dass die politische Arbeit mit dem, was sich hinter dem Kreuz verbirgt, stets vereinbar ist, dass sich der Ministerpräsident und die Staatsregierung nicht nur für das Symbol des Kreuzes starkmachen, sondern auch für dessen Inhalte: Menschlichkeit, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, die Einhaltung von Werten. Daran müsse sich Söder messen lassen. Das Kreuz dürfe auf keinen Fall als Abwehr Andersgläubiger oder gar zur Ausgrenzung dienen, betonte der Landrat.

Im Mindelheimer Rathaus hängen genug Kreuze

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß aus München, jetzt in allen Eingängen von Behörden Kreuze aufzuhängen. Im ersten Stock des Rathauses hängt seit 2006 ein Kreuz. Das hatte der damalige Stadtpfarrer Wolfgang Schneck gestiftet und gesegnet. Auch im großen Sitzungssaal, wo der Stadtrat tagt, hängt ein Kreuz. Und auch im Büro des ersten Bürgermeisters ist das christliche Symbol zu sehen. Weiteren Bedarf an noch mehr Kreuzen in der Stadtverwaltung sieht der Rathauschef derzeit nicht.

