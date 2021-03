11:09 Uhr

Der Mindelheimer Einzelhandel ist zurück: Shopping-Spaß mit Anmeldung

Plus Seit heute dürfen Kunden wieder in die Läden des Einzelhandels. Wie die Anmeldungen in den Geschäften abläuft und wie das System bei Mindelheimer Einzelhändlern ankommt.

Mit einem ungewöhnlich lebhaften Verkaufsmontag ist die Mindelheimer Altstadt in die Woche gestartet. Kunden und Geschäftsleute gleichermaßen haben den Tag geradezu herbeigesehnt, an dem es nach Monaten wieder möglich war, Verkaufsräume von Schmuck-, Textil-, Haushaltswaren- oder Schuhläden zu betreten und dort nach Herzenslust zu probieren und einzukaufen. Zahlreiche Einzelhändler haben für uns eine Bilanz des ersten "Einkaufstags" gezogen.

Nicht alle Kunden waren allerdings darüber informiert, welche Regeln genau für das Einkaufserlebnis gelten. Wie berichtet, hat die Politik einen Stufenplan erarbeitet. Bestimmte Lockerungen sind demnach nur möglich, wenn der Wert der Neuinfektionen unter den Schwellenwert von 50 je Woche und 100.000 Einwohner fällt. Noch Mitte voriger Woche lag der Inzidenzwert der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Unterallgäu bei unter 50. Das hätte bedeutet, dass keine Voranmeldung für das Einkaufen in Einzelhandelsgeschäften notwendig ist.

Weil das Unterallgäu eine Inzidenz über 70 hat, müssen sich Kunden anmelden

Weil der Wert inzwischen auf über 70 angestiegen ist, müssen sich Kunden nun im Einzelhandel einen Termin geben lassen. Jörg Michel vom Modehaus Stammel sagt, das funktioniert gut per Anruf, aber auch Online über die Homepage des Unternehmens. Übers Wochenende hat er noch ein eigenes Tool auf der Homepage installiert, über das sich Kunden direkt einen Termin buchen können.

Möglich ist auch, direkt an die Tür des Geschäfts zu kommen. Einlass ist dann aber nur möglich, wenn sich nur wenige Kunden dort aufhalten. Auch das hat die Politik akribisch geregelt. Je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf ein Kunde bedient werden. Auch ein gemütlicher Einkaufsbummel soll möglich sein. „Niemand wird gezwungen, etwas zu kaufen“, stellt Michel klar. Und er betont, dass die von der Politik empfohlene Zeit je Kunde von 30 bis 45 Minuten nur ein Richtwert sei.

So geht gelockertes Einkaufen in der Corona-Zeit.

Dass sich die Regeln praktisch täglich wieder ändern können, verwirre die Kunden, sagt Wolfgang Nertinger vom gleichnamigen Schuhhaus in der Altstadt. Dennoch ist bei ihm die Erleichterung über die Lockerungen groß. „Das ist ein kleiner Schritt in eine bessere Zukunft.“ Die Terminvergabe erfolgt bei seinem Geschäft per Telefon. Wer einfach so vorbeikommt, wird gebeten, die im Schaufenster aufgehängte Rufnummer zu wählen. Wenn im Laden wenig los ist, darf man sofort eintreten, ansonsten muss man sich einen Termin geben lassen. So manche Kunden hätten das Geschäft regelrecht glücklich verlassen, weil sie die Schuhe selbst aussuchen und anprobieren konnten.

Die Kunden haben Lust, wieder einzukaufen, sagt der Mindelheimer Einzelhändler Christoph Schindele

Noch eine sehr große Verunsicherung bei den Kunden stellt Christoph Schindele von Scala fest. Die Kunden meldeten sich zwar per Telefon oder über Instagram, viele seien aber überfordert mit den komplizierten Regeln. Alle hätten zwar große Lust, endlich wieder einzukaufen. Die Umstände führten aber noch zu einer gewissen Zurückhaltung. Manche meinten zum Beispiel, sie dürften nach Anmeldung nur allein in das Geschäft. Entscheidend ist aber, dass nicht mehr als ein Kunde auf 40 Quadratmeter Verkaufsfläche kommt. Bei Scala mit seinen 440 Quadratmetern macht das elf Kunden. Schindele hofft auf einen guten Dienstag. Da sind wegen des Wochenmarktes traditionell ohnehin mehr Menschen in der Stadt.

Gut angelaufen ist es auch beim Modehaus Deschler. Bernhard Kellner hat Kundinnen erlebt, die große Freude am Einkaufen hatten. „Die Leute haben Lust, sich mal wieder etwas zu gönnen.“ Auch Kellner stellt eine Verunsicherung fest, welche Regeln denn nun genau gelten. „Wir machen es so unkompliziert wie möglich“, sagt der Inhaber. Wer ans Geschäft kommt, erhält sofort einen Termin. „Wir mussten noch keinen wegschicken.“ Im Eingangsbereich steht ein Tisch mit Desinfektionsmitteln. Dort werden die Daten von Kundinnen und Kunden erfasst. Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, wird jede Person auf einem eigenen Zettel registriert.

Sich anmelden und einen Termin vereinbaren kann man auch telefonisch oder per WhatsApp. Letzteres ist Kellner lieber als eine E-Mail, deren Eingang er nicht immer sofort sieht. Die Kunden bekommen die Zeit, die sie benötigen. „Wir setzen niemanden unter Druck.“ Im Geschäft gilt eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Auch ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern ist Pflicht. Bei Uhren Pienle läuft die Anmeldung ebenfalls telefonisch. Das Geschäft lief lebhaft an, sodass alle in Verkaufsgesprächen gebunden waren.

Die Terminvereinbarung läuft viel besser als Click and Collect, sagen die Juweliere

Gottfried Bergmiller von der gleichnamigen Goldschmiede in Mindelheim ist froh über die neue Corona-Regelung. Termine könne man bei ihm auch kurzfristig telefonisch vereinbaren, etwa, wenn man gerade in der Stadt sei – und das tun die Kunden offenbar gern: Selbst im nur wenige Minuten dauernden Gespräch mit der MZ betrat ein Kunde das Geschäft, ein anderer rief an. „Es läuft viel besser als mit Click and Collect“, so Bergmillers erster Eindruck.

Bernadette Rinkenburger sagt: Die Kunden haben das Einkaufen vermisst.

Den bestätigt auch Bernadette Rinkenburger vom gleichnamigen Mindelheimer Juwelier: „Wir sind überrascht, dass doch so viele die Terminvergabe nutzen“, sagt sie. Während manche Kunden sich kurzfristig telefonisch gemeldet haben, nutzten andere die Möglichkeit, einen Termin über die Homepage des Uhren- und Schmuckgeschäfts zu vereinbaren. Das geht auch spontan: Ist ein Termin bereits gebucht, kann er online nicht mehr reserviert werden. Ist er frei, ist auch eine kurzfristige Reservierung über die Webseite möglich. Diesen Service hat Rinkenburger eigens für die neue Corona-Regelung eingerichtet. Schon bis Sonntagabend kamen die ersten Online-Anmeldungen herein, berichtet Bernadette Rinkenburger. Ihr Fazit zu der neuen Anmelderegelung: „Es ist auf jeden Fall mehr los als mit Click and Collect.“

Auch bei Haushaltswaren Haid haben sich bereits etliche Kunden angemeldet

Auch im Haushaltswarengeschäft von Michael Haid haben sich am Montag bereits etliche Kunden gemeldet und einen Termin für ihren Einkauf vereinbart. „Das ist völlig unkompliziert“, sagt Michael Haid. „Bei uns kriegt man immer einen Termin.“ Denn schließlich ist das Geschäft groß genug, dass sich auch mehrere Kunden gleichzeitig darin aufhalten und unverbindlich umschauen dürfen. Eine zeitliche Beschränkung für den Bummel gibt es nicht. Es muss also kein Kunde fürchten, dass ab dem Moment, in dem er den Laden betreten hat, die Stoppuhr läuft. Und auch einen Kaufzwang gebe es nicht, betont Michael Haid. Er freut sich natürlich, wenn die Kunden bei ihm fündig werden, doch auch mit Termin könne jeder ganz unverbindlich stöbern. „Wir sind froh, dass wir aufmachen und wieder persönlich beraten dürfen“, sagt er. Denn am Telefon wie bei „Click und Collect“ sei es einfach schwieriger, das Richtige zu finden. Weil es von den Inzidenzwerten abhängt, ob für den Einkauf eine Terminvereinbarung notwendig ist oder man einfach so ins Geschäft spazieren kann, rät er Kunden, im Zweifel einfach kurz anzurufen.

An diesem Schaufenster ist nicht zu übersehen, auf welchem Weg die Kunden ins Geschäft finden.

Eugenie Radmüller von Elektro Radmüller ist ebenfalls froh, ihr Geschäft wieder öffnen zu können. „Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative als geschlossen zu haben“, findet sie. Erste Kunden haben das neue Angebot bereits genutzt, für weitere seien auch kurzfristig Termine frei, so Eugenie Radmüller. Zeitdruck dürfte auch hier nicht aufkommen: In der Regel fragten die Kunden ganz gezielt nach der gewünschten Ware, sodass der Besuch im Laden ohnehin meist nur wenige Minuten daure.

