vor 54 Min.

Der Mindelheimer Einzelhandel trotzt Corona

Plus Die Mindelheimer Geschäfte haben weiter geöffnet und laden zum entspannten Einkauf ein. Die meisten Gaststätten stellen im November auf Abholservice um.

Von Johann Stoll

Kaum hat die Politik strengere Corona-Maßnahmen verhängt, ist die Verunsicherung groß. Was geht nach dem teilweise verhängten Lockdown überhaupt noch? Was ist in den nächsten vier Wochen noch möglich, außer allein in den eigenen vier Wänden abzuwarten, bis die Infektionszahlen wieder sinken? Während die Gaststätten von Montag an nur noch Abhol- oder Lieferservice anbieten dürfen, sieht der Einzelhandel gute Chancen. Denn alle Geschäfte in Mindelheim und der Region sind geöffnet, wobei selbstverständlich die üblichen Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden.

Die Vorsitzende des MN-Werbekreises, Anja Glück, weist darauf hin, dass jetzt die Zeit günstig sei, bequem seine Weihnachtseinkäufe in Mindelheim zu erledigen. „In der aktuellen Situation sind verständlicherweise viele Leute verunsichert“, schreibt sie. Ab der kommenden Woche müssen sich alle mit einem „Lockdown-Light“ arrangieren. Das verlange einiges von den Betrieben ab.

Die Mindelheimer Geschäfte wollen weiterhin für die Kunden da sein

Wie sich die kommenden Wochen weiter entwickeln werden, könne niemand so ganz genau voraussagen. „Sicher ist aber: Die Mindelheimer Geschäfte sind unter Berücksichtigung aller Sicherheitsauflagen nach wie vor für Sie da“, betont Glück.

Der Inhaber des Modehauses Deschler, Bernhard Kellner spürt: „Die Leute wollen Normalität.“ Dazu will und kann auch der Einzelhandel beitragen. Mindelheim habe eine attraktive Innenstadt mit einem guten Branchenmix, so Kellner weiter. Niemand wolle in den Allerheiligenferien nur daheim sitzen und abwarten, bis die Infektionszahlen wieder sinken. Online einkaufen sei aus seiner Sicht keine Alternative. „Im Einzelhandel wird man live beraten und könne die Ware anfühlen“. Und Anja Glück ergänzt, dass man die Kleidung anprobieren, ganz in Ruhe kombinieren und gleich mit nach Hause nehmen kann. Sollte eine Größe nicht verfügbar sein, „liefern unsere Mitgliedsgeschäfte Nachbestellungen bequem nach Hause.“

Was Mindelheim von Großstädten unterscheidet

Glück weist auf einen entscheidenden Unterschied zu Großstädten hin. Mindelheim lade zum entspannten Einkaufserlebnis ein. „Unruhige, hektische und überfüllte Großstädte, die die Abstandsregeln kaum einhalten können, sind aktuell eher Risikogebiete.“

In Mindelheim gebe es viele Fachgeschäfte mit einer großen Auswahl, individueller Beratung und Serviceleistungen, „von denen viele vielleicht noch gar nicht wissen“, so Glück. Viele der Mitgliedsgeschäfte bieten sogar einen bequemen Lieferservice im Stadtgebiet an. „Das ist ein toller Service, gerade wenn man große, sperrige Waren nur schwer zu Fuß oder dem Rad nach Hause transportieren kann. Oder wenn man Weihnachtsgeschenke nur äußerst umständlich erledigen kann, weil die Kinder dabei sind.“, erklärt Glück weiter.

Ende November plant der MN- Werbekreis wieder die beliebte Adventsverlosung, bei der sich das Einkaufen umso mehr lohnt. Mittels einer Stempelkarte und sechs gesammelten Stempeln (erhältlich ab einem Einkauf von je 10 Euro) nehmen alle Kunden automatisch an einer Verlosung teil, bei der ein Wochenendkurztrip sowie Werbekreis-Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 1.200 Euro verlost werden. An den vier Adventssamstagen, beginnend am 28. November, haben die meisten Geschäfte bis 17 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen