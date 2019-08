06:00 Uhr

Der Mindelheimer Friedhof in Ferienstimmung?

Beim Friedhof in Mindelheim sind neue Wohnhäuser entstanden. Sie - beziehungsweise ihre Balkonverglasungen - sind nicht jedermanns Sache.

Von Johann Stoll

So mancher Friedhofsbesucher in Mindelheim fühlt sich neuerdings an eine Feriensiedlung erinnert. In der benachbarten Brunnemairstraße haben die neuen Wohnhäuser azurblaue Balkonverglasungen bekommen, das gefällt nicht jedem.

Aus dem Rathaus heißt es dazu, den Bauherren solle möglichst viel Freiraum gegeben werden. Ausnahme bildet lediglich die Dachfarbe in einigen Baugebieten. In der Altstadt gelten bei denkmalgeschützten Häusern höhere Anforderungen. Hierfür gibt das Mindelheimer Gestaltungshandbuch Empfehlungen, teilt Julia Beck mit.

Die Bayerische Bauordnung besagt: „Bauliche Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.“

