Der Name Scharpf gehört zu Bad Wörishofen

Plus Wörishofer Stammgeschlechter: Die Familiengeschichte der Scharpfs geht bis ins 15. Jahrhundert zurück.

Von Helmut Bader

Wenn über die Geschichte von Wörishofen berichtet wird, dann steht meist die Zeit um und nach Pfarrer Sebastian Kneipp im Mittelpunkt. Im Dorf Wörishofen davor waren es jedoch alteingesessene Bauerngeschlechter, die in dieser Zeit das Leben hier maßgeblich gestalteten und deren Nachfahren noch heute hier zu finden sind. Namen wie Scharpf, Vögele, Trommer, Filser oder Linder, sind deshalb in der heutigen Bevölkerung noch besonders häufig vertreten. Dass es zwischen ihnen auch Querverbindungen gibt, erscheint durchaus verständlich. Festgehalten sind diese Geschlechter nicht zuletzt auch in den noch heute zuweilen verwendeten Hausnamen ihrer früheren Höfe. Geberlebauer, der Pfleger, Meierbauer, Adamerbauer, Gallenbauer, Doldenhauser oder Mangamicheler sind für ältere Kneippstädter schon noch Begriffe, die sie kennen. Einige dieser „Stammgeschlechter“ wollen wir in einer kleinen Serie hier vorstellen.. Heute: Die Geschichte der Familie Scharpf.

Die Familiengeschichte der Scharpfs aus Bad Wörishofen geht bis ins 15. Jahrhundert zurück

Die Familiengeschichte der Scharpfs ist aufgezeichnet bis zurück in das 15. Jahrhundert. Nachgewiesen sind dort inzwischen 16 Generationen. Verwahrt wird eine Chronik davon von Ludwig Scharpf, der als Ansprechpartner für diese Geschichte gerne zur Verfügung stand.

Das Anwesen an der Hauptstraße firmiert auch heute noch unter dem Namen „Geberlebauer“, während der heute bestehende Hof in den Süden der Stadt ausgesiedelt wurde und von Josef Scharpf jun. dort betrieben wird.

Wie Ludwig Scharpf zu berichten weiß, dienten die ältesten seiner Vorfahren, Andrä, Thoman und Wolfgang noch bei Georg von Frundsberg in angesehenen Stellungen. Thomans wohl letzte Reise führte diesen nach Mindelheim auf die Burg zu dessen Gönner Frundsberg.

Ludwig Scharpf kennt sich mit der Geschichte seiner Familie bestens aus. Bild: Helmut Bader

Der erste in Wörishofen nachgewiesene Scharpf war dessen Sohn Wolfgang, Feldobrist bei Georg von Frundsberg, der um ca. 1560 hier den Gutshof „Geberlebauer“ südlich des späteren Klosters bezog. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Dorf Wörishofen bereits seit mindestens 500 Jahren und gehörte seit 1243 in großen Teilen zum Kloster St. Katharina in Augsburg.

Gute und schlechte Zeiten begleiteten die Vorfahren der Familie in all den Jahrhunderten. So musste Hannes Scharpf, Wolfgangs Nachfolger auf dem Hof den 30-jährigen Krieg und die damit 1628/29 hier wütende Pest erdulden, die er aber überlebte. Harte Zeiten für ihn und das Dorf folgten mit Hungersnöten, Quartierslasten und Plünderungen durch Soldaten während des Krieges. Am Ende fristete er als Bäcker ein notdürftiges Leben. Schwere Umstände begleiteten auch noch seinen Sohn Hannes Wolfgang und dessen beiden Söhnen, unter denen der Hof zum Gülthof der Grundherrschaft von St. Katharina heruntergestuft wurde.

Einer von diesen, Andreas, begründete in zwei Ehen gegen Ende des 17. Jahrhunderts dann eine vielköpfige Familie, die allerdings unter der „Ungunst der Zeit völlig verarmte“, wie in der Chronik nachzulesen ist. Er selbst starb im für damalige Verhältnisse „patriarchalischen Alter von 100 Jahren und sieben Monaten“. Er gilt gewissermaßen als „Nestor der Familie“, was wohl auch maßgeblich für die Verbreitung des Namens im Dorf verantwortlich war.

Zweimal findet sich in der Fortsetzung der Chronik der Namen Gabriel, von dem wohl auch der Name des Geberlehofes abgeleitet sein dürfte.

Dem jüngeren von ihnen passierte offensichtlich das Missgeschick einer zu frühen Schwangerschaft seiner Frau, was zu einer Beschleunigung der Hochzeit führte. Als das Knäblein zu früh zur Welt kam, verstand die Obrigkeit keinen Spaß. „Gabriel Scharpfen und Ehewürthin wurden, kaum dass sie das Wochenbett verlassen hatte, vor den Dorfrichter zitiert und wegen vorzeitigen Besuchs der Hochzeitskammer bestraft“, ist zu lesen.

Erst kürzlich entdeckte Ludwig Scharpf eine Verbindung, die ihm neu war

Dieser Gabriel war es auch, der bereits den Klosterbau in den Jahren 1719 bis 1723 erlebte, während ein Bruder den hier ebenfalls bekannten Gallenbauer in der Hauptstraße südlich des Kroneparkplatzes kaufte. Dieser ging aber später wieder an die Familie Krösser zurück. Auch weitere Höfe wie der „Spatzenhansel“ oder der „Pauliner“ kamen in dieser Zeit in die Hände der Scharpfs. Von damals sind in der Chronik auch nette Anekdoten überliefert. So musste ein 21-jähriger Vorfahr wegen Diebstahls eines Salatkopfes beim „Mayernbauer“, den er nicht eingestehen wollte, „gefesselt im Stock“ vor dem Pflegerhaus Buße tun und zwölf Kartätschenhiebe erleiden“.

Die Scharpfs und der Geberlehof hatten inzwischen jedoch allgemeinen Aufstieg erlebt und sich im Dorf einen festen Platz erarbeitet. „Tritt man einem Scharpf auf den Fuß, so gibt es im ganzen Dorf Verdruß“ war ein beliebter Spruch in der Familie.

Das 19. Jahrhundert begann auch hier mit der Säkularisation und der Auflösung des Klosters im Jahre 1802. Mathias, Johann und Augustin hießen die weiteren Hoferben. Matthias ehelichte eine Therese Vögele, womit die Verbindung zu einem anderen Stammgeschlecht hergestellt war, während Johanns Sohn Josef Scharpf in den stattlichen Hof seiner Cousine Josefa beim „Doldenhauser“ einheiratete.

Auch zum Zechhof wurde eine verwandtschaftliche Beziehung hergestellt und weitere Verbindungen zu den Kneippstädter Familien des Schmiedemeisters Martin Waibel, des Metzgermeisters Martin Maul oder der Familie Barth wurden geknüpft. Erst kürzlich entdeckte Ludwig Scharpf eine Verbindung, die ihm bis dahin noch gar nicht bekannt war.

Als Josef Anton Scharpf den Geberlehof bewirtschaftete, erlebte dieser bereits die Zeit des Krieges gegen Frankreich 1870/71 und den Aufschwung des Dorfes unter Pfarrer Sebastian Kneipp. Sein Vorfahr Augustin wurde in seinen letzten Jahren noch von Dr. Schmitt und Landarzt Kling, keine Freunde von Pfarrer Kneipp, behandelt, während dieser sein Beichtvater war.

Für den Kinderreichtum der damaligen Zeit steht Ludwig Scharpfs Großvater Michael Scharpf, dessen Trauung mit Kreszentia von Pfarrer Sebastian Kneipp im Januar 1897 noch persönlich vorgenommen wurde und deren Ehe mit 12 Kindern gesegnet war.

Ihm wurde als Nachgeborener des Geberlebauers der Hof hinter der Schreinerei Leuterer gekauft. Er machte sich im öffentlichen Leben als Vorstand der Raiffeisenbank, Kirchenpfleger und Vorstand des Roten Kreuzes verdient.

Beim großen Klosterbrand im Jahre 1955 wurde auch der Geberlehof in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude blieb bestehen, doch als die Hauptstraße für eine Landwirtschaft zu eng wurde, entstand auf dem Grundstück ein Wohnhaus, im traditionellen Hofgebäude selbst wohnt noch Christl Scharpf.

Sie ist die Mutter des jetzigen Erben, der den ausgesiedelten Hof betreibt und somit die landwirtschaftliche Tradition der Scharpfs aufrecht erhält.

Ludwig Scharpfs Vater Rupert hatte bis 1956 seine Landwirtschaft am Klosterhof betrieben, diese dann an die Familie Leuterer verkauft und einen der ersten Aussiedlerhöfe an der Ganghoferstraße beim Gambrinus errichtet. Auch Ludwig Scharpf engagierte sich vielfältig in der Stadt, war 42 Jahre Stadtrat, 2. Bürgermeister, zwölf Jahre Kreisrat, 24 Jahre Vorsitzender des Stammkneippvereines, 2. Vorsitzender beim Kneippbund und manches mehr, während sein Bruder Johann, sich viele Jahre bei der Raiffeisenbank engagierte. Deren Enkelkinder bilden mittlerweile die 16. Generation der nachweislichen Scharpf-Familien in Bad Wörishofen.

So verwundert es nicht, dass, wenn man heute das Telefonbuch der Stadt aufschlägt, dort mehr als 20 mal der Name Scharpf auftaucht.