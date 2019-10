00:31 Uhr

Der SV Mattsies ist gut aufgestellt

Der Verein plant einen großen Um- und Neubau

Bei der Jahresversammlung des SV Mattsies erfuhren die anwesenden Mitglieder vom Vorsitzenden Armin König, dass am Sportgelände größere Baumaßnahmen geplant sind. Doch der Verein ist mit 400 Mitgliedern gut aufgestellt und auch die Investitionen werden zu schaffen sein.

In seinem Tätigkeitsbericht lobte König, dass in den einzelnen Abteilungen gute Arbeit geleistet werde und guter Zusammenhalt herrsche. Er dankte allen, die im Verein ein Ehrenamt bekleiden und den Helfern hinter den Kulissen.

Am Sportgelände und im Sportheim stehen zahlreiche Arbeiten an. Die Mitglieder stimmten zu, dass die Heizung in den Kabinen erneuert und diese renoviert werden sollen. Außerdem wird das alte Sportheim abgerissen und der Parkplatz neu gestaltet. Auch am Stockschützenheim stehen Renovierungsarbeiten an.

Der Kassenbericht von Manuela Erhart verdeutlichte, welche finanziellen Aufwendungen der Verein hat. Die Kasse weist einen erfreulichen Stand auf, was Kassenprüfer Peter Weyh-Immerz bestätigte.

Es folgten Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 20 Jahre Zugehörigkeit wurden Christine Erdmannsdörfer, Philipp Feike, Ulrich Föger, Manuela Strzalek, Andrea Golsner, Christian Immerz, Christian Mayr, Andreas Miller, Alexander und Patrick Niessner, Brigitte Peter, Jutta Rösch, Rosina Schneider, Christina Seit und Angela Trommer geehrt. Bereits 40 Jahre gehören Folker Königbauer, Karin Müller, Martin Nitsche und Wilhelm Seitz dem SVM an. 50 Jahre dabei ist Altbürgermeister Alfons Kerler und 60 Jahre gehört Josef Lahner dem Verein an. Stefan Kobold dankte im Namen des Vereins allen, die dem Verein auch nach ihrer aktiven Zeit die Treue hielten und beglückwünschte die Jubilare. (ztz)