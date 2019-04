25.04.2019

Der Schmerz der Gottesmutter

Projektchor, Orchester und Solisten begeistern in der Erlöserkirche mit „Stabat Mater“

Von Maria Schmid

Es sind die wohl bittersten und traurigsten Schicksalsschläge für Eltern, wenn ihr Kind dem Tode geweiht ist. Antonin Dvorák (1841-1904) und seine Frau Anna erlebten es dreifach. 1875, am 19. Dezember, starb ihre Tochter Josefa, zwei Tage nach der Geburt

Im August 1877 starben innerhalb weniger Tage die elf Monate alte Tochter Ruzena an einer Vergiftung und der dreijährige Sohn Otakar an Pocken. Anna und Antonin Dvorák blieben kinderlos. Diese einschneidenden Erlebnisse veranlassten Dvorák dazu, das mittelalterliche Gedicht „Stabat Mater“ für Soli, Chor und Orchester zu vertonen.

Das Gedicht wird unter anderem Papst Innozenz III. († 1216) sowie den Franziskanern Iacopone da Tudi († 1306) und Johannes Bonaventura († 1274) zugeschrieben. Die Uraufführung fand am 23. Dezember 1880 in Prag statt. Es ist ein Werk von tiefgreifender Dramatik, in dem der Schmerz der Gottesmutter Maria um den gekreuzigten Christus besungen wird. In der von Tanja Schmid ausgewählten Übersetzung von Heinrich Bone von 1847 heißt es: „Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn da hing. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging…. Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang.“

Kantorin Tanja Schmid von der Evangelischen Erlöserkirche Bad Wörishofen hatte bei der Aufführung des Projektchores mit rund 80 Chormitgliedern und einem Orchester mit 20 Musikerinnen und Musikern mit der Konzertmeisterin Petra Weber-Lehmann ein Werk lebendig werden lassen, dass den Schmerz Mariens sehr deutlich machte. Mit Inbrunst und tiefem Verständnis für die Zeilen sangen die Solisten sehr beeindruckend von diesem großen Leid.

Theresa Romes, Sopran, Cornelia Lanz, Alt, Markus Herzog, Tenor und Markus Hauser, Bass, betonten diesen Schmerz mit ihren großen Stimmen. Im Altsolo von Cornelia Lanz hieß es: „Christus, um der Mutter Leiden, gib mir einst des Sieges Freuden, nach des Erdenlebens Streit.“ Sie selbst erwartet in diesen Tagen ihren kleinen Sohn. Für diesen solistischen Einsatz erhielt sie von den Gästen in der voll besetzten Erlöserkirche einen Sonderapplaus.

Eindrucksvoll sang der Chor: „O du Jungfrau der Jungfrauen, wollst in Gnaden mich anschauen, lass mich teilen deinen Schmerz.“ Und voller Vertrauen sangen sie gemeinsam zum Schluss: „Jesus, wann mein Leib wird sterben, lass dann meine Seele erben Deines Himmels Seligkeit!“ Die Gäste in der Kirche spendeten reichlich, wohl verdienten Applaus und gingen mit dem von Pfarrerin Susanne Ohr gespendeten Segen in hoffnungsvolle Osterfeiertage.

