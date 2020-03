Der Sieger von Bad Wörishofen

Stefan Welzel erobert für die CSU das Rathaus von Bad Wörishofen zurück.

Es war spannend bis zum Schluss, aber der Wahlsieg von Stefan Welzel ( CSU) hatte sich angedeutet. Allein sechs Bewerber für das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen: das nennt man wohl Wechselstimmung. Welzel hat diese Stimmung befeuert und am Ende auch genutzt. Er hat den Ton getroffen, den viele Menschen nun hören wollen; auch der gewichtige Amtsbonus konnte Paul Gruschka (FW) nicht mehr vor der Niederlage retten. Aus dem Herausforderer Welzel wurde am Sonntag der Sieger dieser Kommunalwahl in Bad Wörishofen.

Im künftigen Stadtrat geht es nun mit vertauschten Rollen weiter: Gruschka nimmt in der Ratsrunde Platz, sein bisheriger Stellvertreter Welzel auf dem Chefsessel. Es wird interessant sein zu beobachten, wie beide diesen Rollentausch meistern, nach sechs Jahren, die geprägt waren von Streitigkeiten zwischen Ratsmehrheit und dem Bürgermeister.

Welzel hat bereits am Wahlabend den neuen Ratsmitgliedern verbal die Hand gereicht und auch im Wahlkampf immer das Miteinander betont. Die ÖDP hat das bereits am Wahlsonntag deutlich eingefordert. Es war eine ungewöhnliche Wahl, mitten in einer Krise. Es wartet aber auch eine ungewöhnliche Amtszeit auf Welzel, denn erstmals sitzen sieben Parteien und Gruppierungen am Ratstisch. Um da überhaupt Entscheidungen treffen zu können, ist Miteinander nun gefragter als jemals zuvor.

